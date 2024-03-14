當差後首個齋戒月 南亞女警：依舊發揮所長

24歲的黃大仙警區軍裝巡邏小隊警員莎瑪是巴基斯坦人，去年投考警隊及入學堂訓練6個月，現已入職黃大仙警署約一個月。首次在警隊守齋戒的莎瑪表示，近日雖被調到室內工作，但依舊可以發揮所長，例如最近有刑偵同事處理案件時需致電一個只會烏都語的非華裔者，她協助翻譯向該人傳達信息。

2013年油尖警區推「寶石計劃」

為非華裔少年提供中文課程

油尖警區警民關係組社區聯絡主任（非華裔）洪嘉偉稱，大部分非華裔青年中文程度只有基本的溝通能力，不足以繼續升學甚至追求理想職業，洪舉例指，如投身警隊或公務員行列。油尖警區2013年推出「寶石計劃」，為非華裔少年提供中文課程及活動，已有逾800名非華裔青年學員，超過50人加人不同紀律部隊，其中29人加人警隊，亦有人在其他公營機構任職。莎瑪自小想做警察，但缺乏信心，參加寶石計劃的9年加強了她的中文能力，也讓她認識更多警察部門，以及投考警隊的技巧。

同為巴基斯坦人、21歲的油麻地分區軍裝巡邏小隊警員阿南文（Mohammad Adnan）則從小以任職警員的表哥為榜樣，希望加入警隊服務市民及其族群，並在中二開始加入寶石計劃。他認為，寶石計劃不單能學到中文，更學到很多警隊知識及了解警隊日常工作。

入職約兩年的阿南文習慣兼顧工作與齋戒，毋須調整工作崗位。憑着對齋戒月的認識，他曾向市民解釋聚集在寺廟附近的伊斯蘭教徒並非打鬥，而是有「開齋」習俗；日常工作中，曾協助解決非華裔與本地人糾紛，如有一名尼泊爾人不滿樓上噪音滋擾而毁壞鄰居的門，更意圖襲警。由於鄰居是本地人，雙方未能溝通，他到場後以印度語與該名尼泊爾人溝通，成功勸其冷靜及順利將其拘捕。