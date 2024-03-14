冒曹永廉撤器官捐贈 青年認刑事損壞還押

案情顯示，特區政府2022年12月研究與內地建立恆常器官移植互助機制，此後中央器官捐贈登記名冊取消登記的數字急升。從2023年5月22至25日，衛生署收到逾2.8萬宗取消登記申請，其中逾2.1萬宗屬無效，包括有人從未登記卻申請退出。根據名冊網站聲明，市民只可自行取消登記，不能替別人取消。取消登記涉及5個步驟，包括提供個人資料、核實資料和確認意願等。

曾填林鄭何君堯資料未提交 警憑IP查出

警方從防火牆紀錄發現，被告王子誠（19歲）2023年5月23日以寓所IP地址登入名冊，輸入「曹永廉」姓名、身分證號碼、地址和聯絡電話，申請取消登記器官捐贈。被告亦嘗試輸入何君堯和林鄭月娥個人資料，但沒正式提交申請。曹永廉事後確認，從未同意以個人資料取消登記。

被告被捕後接受警方錄影會面，承認從起底網取得曹永廉資料，因貪玩好奇為對方取消登記器官捐贈，其間沒閱讀網站聲明。他稱知悉取消登記器官捐贈數字上升，僅在起底網挑選對象，非針對曹永廉。調查發現涉事IP地址登記人為被告父，警方從被告手機發現facebook留言截圖，有網民支持提交虛假取消申請。

【案件編號：ESCC 2633/23】