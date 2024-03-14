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活在灣區：「全國通」月底推 北上暢遊無阻

【明報專訊】港人北上消費熱情有增無減，為便利習慣以八達通卡乘搭交通工具的港人，最近八達通預告將於本月底推出「全國通」實體交通卡。想以實體卡暢遊內地各大城市，除等待「全國通」開售外，還可考慮「深港一卡通」，該卡現已通用於逾300個內地城市，在深圳乘搭地鐵及公車更可享六五折至九五折優惠。

明報記者 劉敬華

八達通早前預告將於3月底推出八達通「全國通」實體交通卡，讓港人可在內地城市「嘟」卡搭車。該卡在港的使用渠道與一般八達通卡無異，同樣可透過港鐵客務中心、港鐵增值機、各大便利店，以及八達通手機應用程式（App）等方式以港元增值，並可以卡內港元儲值在本港地鐵及巴士等主要交通工具支付車資，以及於支援八達通系統的商戶消費，而在內地則適用於逾320個城市的公共交通系統，拍卡時該卡將會自動將卡內港元儲值兌換為人民幣支付車資，至於內地增值點，仍有待八達通公布。據了解，「全國通」儲值上限為1000港元，暫未公布售價，開售初期只於指定港鐵站發售，西九龍站是其中之一（見表1）。

卡內港元可自動兌人幣付車資

對於在意匯價、較常於深圳消費，並傾向使用實體交通卡的人士，或可考慮於去年推出的「深港一卡通」。該卡又名「深港互通行卡」，由深圳通及八達通聯合發行，是一張將「八達通」卡及「深圳市全國交通一卡通」卡二合為一的實體交通卡，因此卡內分別設有「港元錢包」及「人民幣錢包」，持卡人在港乘車消費及儲值，使用卡內的港元錢包，在本港的八達通消費點及增值點均可使用此卡，而在內地拍卡及充值，則使用卡內的人民幣錢包。

「深港一卡通」乘深地鐵享九五折

目前「深港一卡通」已通用於內地336個城市的公共交通系統，充值卡內人民幣錢包需於深圳地鐵站及深圳通客服點，在深圳以外地區只可透過深圳通App充值，惟深圳通App需以內地手機號碼註冊開通，且主要支援內地版支付寶、微信支付或銀行卡，而內地版支付寶及微信綁定的香港信用卡不適用於增值服務。還要留意，「深港一卡通」售價為68元人民幣，不設按金，購卡後需增值方可使用，退卡時只會退回卡內餘額，購卡的68元人民幣並不會退回。

使用「深港一卡通」除可以一卡通行深港主要交通工具外，還可享有與「深圳通」卡同樣的乘車優惠。目前在內地使用「深圳通」或「深圳一卡通」，包括實體卡及虛擬卡，乘坐深圳地鐵普通車廂可獲九五折優惠，乘坐深圳公交車票價3元人民幣或以下，可享八折優惠，票價3元人民幣以上至6元人民幣或以下，可獲七五折優惠，票價6元人民幣以上可享六五折優惠，而在90分鐘內，由公交車轉乘公交車，公交車轉乘地鐵，或地鐵轉乘公交車，拍卡可享0.4元人民幣的轉乘優惠。

港雙幣卡賺回贈 深乘車碼變相獲折扣

目前不少港人北上使用的深圳乘車碼，雖未能享有深圳乘車優惠，但若於支付工具綁定本港雙幣卡，有望透過信用卡的現金回贈，變相獲得乘車折扣，本港大部分銀聯雙幣卡均可就人民幣簽帳，提供4%或以上現金回贈（見表2）。

[活在灣區]

相關字詞﹕大灣區GBA專題 北上乘車優惠

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