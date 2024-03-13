1月罪案升兩成 卓孝業：隨社會復常回升

卓孝業稱，網上詐騙最為常見，佔整體詐騙68%，以網購、「釣魚」及投資詐騙為主，近期騙徒利用深偽技術偽冒官員推介投資產品或偽冒親友索錢等，籲公眾提高警覺及核實。去年11月推出的「轉數快」警示系統至今共發出近40萬個警示，牽涉近6億元轉帳金額。

閉路電視旺角先裝15組

卓續稱，1月共錄得盜竊案2108宗，按年升32.4%，升幅集中村屋及公屋；指因去年1月仍有社交距離管控，盜竊案基數較小。裸聊勒索方面，卓指學生佔比雖在過去3年持續下降，但仍是最大受害群組，佔約21%，會加強宣傳教育。

政府擬今年分階段在全港安裝閉路電視。卓表示，首階段擬在18區設置615組，15組先在旺角安裝，年中後裝餘下600組。卓稱所有閉路電視暫無追蹤或人面識別，但不排除將來會加入適用技術協助防罪及滅罪，重申鏡頭僅會拍攝公眾地方，查閱會跟隨私隱專員和警隊內部指引，「絕對不是隨便一位同事可以看到」，片段一般保存30天。