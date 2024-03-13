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港聞

港聞二

同意原告指「僱主提供居所」 龔仁心辯稱家屬身分入住

【明報專訊】已故華懋集團主席龔如心的胞妹龔因心、龔中心，以及胞弟龔仁心夫婦於2019年被華懋終止僱傭合約，4人沒搬離華懋提供的摩星嶺華亭閣單位，遭華懋旗下公司入稟要求交還單位，案件昨於高院續審。龔仁心供稱，龔如心安排弟妹居於單位，是基於親人之間的承諾，不涉僱傭關係，「我覺得大姊（龔如心）的承諾是永遠的……承諾就是承諾，是不能反悔的」。

原告為華懋代理有限公司，被告為龔因心、龔中心、龔仁心與妻子劉元春。龔仁心昨操普通話作供，稱早年獲「老姊」龔如心安排居於華亭閣的1880呎單位，該單位是龔如心名下產業。原告方的大律師指出，根據2008至2009年薪酬及退休金報稅表，龔仁心被納入「獲僱主提供居所」的類別。龔仁心同意文件內容真確，但指自己以家屬身分入住，非員工身分。

原告方稱華懋曾擔心入住宿舍的員工申請逆權侵佔，訂下物業許可權授權書。龔仁心庭上承認曾簽授權書，但稱原告擁有業權只是一方面的事實，「不是說一方面是事實，另一方面就不是事實」。原告方質疑原告僅批准龔氏弟妹在單位暫住，並非承諾永遠居住。龔仁心反駁「承諾不是它（原告）給的，是我姊姊給的」。

妻曾購物業 陳述書稱無買樓

龔仁心：根本沒有考慮自住

龔仁心早前在證人陳述書表示，自己深信胞姊的承諾，無購置其他房產。原告質疑，龔仁心妻子劉元春曾購入房協長沙灣喜韻一單位，和供辭有出入。龔仁心庭上供稱，喜韻單位僅用作投資而非自住，「我腦子裏面，根本沒有考慮要買另一間房子自己住」。

龔中心則供稱，胞姊於2004年確診子宮頸癌，致電她告知病情，「大姊以上海話叫我的小名，說有cancer（癌症），我說別開玩笑」。後來在胞姊要求下，她搬往香港陪伴胞姊接受治療。訴訟雙方的證人作供完畢，法官待雙方存入書面結案陳辭後再作指示。

【案件編號：HCCC 2022、2024-5/19】

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