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港聞

港聞二

樂翠臺億元大維修 99%業主通過終止合約 昨特別大會 撤大廈管理委員會

【明報專訊】柴灣樂翠臺億元大維修，業主不滿法團未公開工程合約及造價過高，今年1月入稟土地審裁署，獲頒令召開特別業主大會，法團決定昨晚召開。昨晚約600名居民出席，原定晚上8時半開始，但直至10時才開始會議，截至11時許，法團主席瞿偉忠宣布因保安需要放工和交還場地而延會，在場居民舉手投票要求繼續及委任代表主持。小業主凌晨過後就各議程表決，公布分別以逾3萬業權份數即約99%，贊成即時終止及暫停大維修承辦商的工程合約，以及撤換現屆大廈管理委員會所有委員，同時選出新一屆11名成員包括主席。

晚上10時許開始

11時許宣布延會

業主大會分為周年大會和特別業主大會，分別於昨晚7時半和8時半召開，大批居民下午排隊等候，不少為老人家。現場規定若同時參與兩場需再次排隊登記，有居民擔心未能召開特別大會，故等至約8時半才登記，但直至11時許仍有居民排隊。廉署執行處前總調查主任查錫我到場，遭居民質疑角色，指他並非法團律師為何可出席，其間有警員到場維持秩序。

據了解，約晚上10時許才有人在台上發言，包括建築師和顧問公司代表，講述維修工程毁約後果和案例；直至11時許，瞿偉忠宣布延期舉行會議，引起居民不滿。

民政處代表：

主席無權延會

民政處代表則稱主席無權延會，需在場居民決定，當時絕大部分居民舉手支持繼續。民政處代表稱只能提醒主席，如主席決定離開則只能尊重。瞿與其他法團委員先後離場，無回應傳媒提問。

綜合居民稱，去年6月業主大會通過大維修，並通過揀選工程公司及造價1.07億元的維修方案，比市建局估價6800萬元高出57%，每戶須付10萬元，當時法團稱可申請市建局資助。市建局稱屋苑樓齡未足40年，不合資格申請「樓宇更新大行動2.0」資助，有業主質疑被誤導投票。

工程搭棚翌月

管理公司請辭

工程公司去年9月底搭棚，服務屋苑38年的管理公司翌月請辭，發通告提醒業主指法團未提供工程資料，包括施工計劃書和工程進度計劃表、申請開工文件、圖則等，並分析屋苑財政，指不足以應付1億元以上工程費，冀法團盡快處理和公布資金及財務安排。

業主要求法團煞停工程，曾「手拖手」在屋苑內與工人對峙，並收集5％業主聯署要求召開業主大會，並入稟土地審裁署，獲頒令須於本月14日前召開特別業主大會。

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