高空吊運玻璃 風吹撞碎 飛濺傷3途人 判商被捕

昨午2時許，兩男一女行經尖沙嘴緬甸臺3號恆星樓對開時，突有玻璃碎片從天而降，3人走避不及，遭碎片擊中。傷者包括40歲持本港身分證非華裔男子、41歲新加坡男遊客及60歲馬來西亞女遊客，3人頭、手、腳受輕傷，清醒由救護車送往伊利沙伯醫院。警方到場封鎖上址一段路面，並拘捕一名59歲姓蘇男子，屬玻璃幕牆承辦商人員，涉嫌容許物件從高處墮下。勞工處稱已展開調查。

屋宇署稱，會向承建商送達書面命令，停止有關幕牆安裝工程，並提升其地盤安全措施，包括風險評估，加強地盤監督，並為餘下建築工程提供足夠保護及預防措施，如加裝斜柵等。署方稱視察後認為樓宇結構沒有明顯危險，事件仍有待進一步調查，如發現有人違反《建築物條例》會嚴肅處理。

專家：吊運前必須測風速

承建商華營建築表示，已派員了解及提供協助，涉事地盤現已停止吊運工作，已責成玻璃幕牆承辦商徹底調查。

曾涉問題鋼筋 去年燒通頂

建造業總工會安全顧問李光昇稱，吊運前必須測量風速，若風速每秒超過10.6米便應停工。由於玻璃一定要垂直吊運，受風面大，故要加倍小心，海員俱樂部重建地盤位於山上，天氣較難預計。

海員俱樂部重建地盤去年發生四級大火，幾近全幢「燒通」，火屑波及附近多幢大廈，至少兩人受傷。地盤另於去年9至11月被舉報有鋼筋質量問題，屋宇署發現原用於葵涌打磚坪街發展項目的鋼筋，部分被轉送到該地盤使用。