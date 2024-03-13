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港聞

港聞二

七一金鐘衝突 停學浸大生等4人否認暴動

【明報專訊】2019年7月1日，示威者於金鐘龍匯道及演藝道交界一帶聚集，爆發衝突，其間有9名男子當場被捕，拒保後暫時獲釋，2022年再度被捕。涉案其中4名男子否認暴動罪，包括被浸大停學一年的學生會前外務副幹事長戴嘉平，昨日於區域法院受審。控方指各被告曾站在示威者防線前排，使用雨傘戳警員，以及護送其他示威者離開。

控：雨傘戳警 護送示威者

4名被告分別為項目主任周子瑋、學生戴嘉平、學生戴嘉正及汽車技工袁恩霖。控方昨在開案陳辭表示，有人在網上呼籲群眾集結，中斷七一當天金紫荊廣場升旗儀式。當日早上5時開始，有數百人在金鐘龍匯道與演藝道交界聚集。在警方警告下，示威者仍堵路及與警員對峙，有示威者拆除金屬欄杆後，用膠索帶綁成三角形障礙物，以架設路障。

控方續稱，早上7時15分開始，示威者將三角形路障推向警方防線；部分在前排的示威者用雨傘向警施襲，及後退至龍匯道。警方在驅散過程中，於中信大廈外制服被告袁恩霖。及至7時22分，示威者在龍匯道叫口號和投擲煙霧餅，警方則展開另一輪驅散行動，其間制服被告周子瑋、戴嘉平和戴嘉正，並搜出頭盔和口罩等。

一稱被捉背囊 推向前捱打

控方指出，袁恩霖被捕後承認，於前一晚參與立法會示威區的追悼會，之後於金鐘逗留；袁又表示曾被人捉住背囊，推向群眾面前「被人打」，自己撤退的路被阻擋。另外，警員觀看涉事片段，發現周子瑋曾護送其他示威者離開，戴嘉平和戴嘉正曾用雨傘戳警員，袁恩霖則在前排與警員對峙。根據控辯雙方承認事實，女警曾問周子瑋為何身處現場，周回應說「我諗住喺度幫啲受傷嘅人」。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 330/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕示威 金紫荊廣場 暴動罪 反修例事件

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