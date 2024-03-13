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港聞

港聞二

被指故意挑事端 林卓廷：點知警方咁耐唔嚟

【明報專訊】2019年7月21日元朗襲擊事件，時任立法會議員林卓廷等7人否認暴動，控方昨盤問林卓廷，指林當天有見港島出動大量警力，而故意往相隔甚遠的元朗挑起事端，令警方疲於奔命；林一概不同意，亦完全不同意控方指他藉此攻擊警方辦事不力，稱「點知佢（警方）咁耐都唔嚟，邊有水晶球呀？」控方又指林入元朗並非為保護市民，而是火上加油；林否認，稱自己事前已聯絡警方，亦在場警告各人注意安危，甚至「退無可退」，「我畀人打到咁傷 ，我覺得問心無愧囉！」

官質疑原居民必然團結

林卓廷昨早於區院第5日作供，他確認其立法會和區議會選區均不包括元朗。控方問林是否知道元朗居民有較多原居民，故可能較團結，法官陳廣池打斷說，元朗市中心未必有原居民居住，並質疑原居民是否必然團結，「中國人係咪一定團結？唔一定係嘅」，美國人亦然。控方續稱，元朗原居民對地域意識較強，林指出有居民只是租住該處，不知地域意識，另他亦沒關注當日有白衣人手持「保衛家園」標語牌。

控方引述反修例期間多區警民衝突，而警員往往被要求離場。林稱，相反的是警員通常要求在場者離去，也有警員遇襲。庭上問及以往的衝突事件，陳官形容林曾在沙田新城市廣場衝突中「落單」，林稱那時沒有白衣人打他；陳官問當時有沒有直播情况，林稱沒有。

偽文宣「得元朗得天下」

林：邏輯狗屁不通

林卓廷稱，案發前夕留意到在金鐘的支持政府集會牽涉黑社會，有人提及會對付黑衣示威者；案發後，林才知有人冒認反修例活動發起者公布「得元朗得天下」假文宣，訛稱示威者會入元朗及兵分多路，不過被冒認者事前已澄清。林認為「得元朗得天下」字句邏輯上「狗屁不通」，陳官指就算佔領元朗都不會得天下，林認同說法。

林又稱，記得當時立法會議員何君堯曾稱，因為沙田和上水有人「生事」而擔心元朗，何又說過「打到片甲不留」。控方其後問林曾否了解白衣人集結目的，會否有人用錯誤方式保衛家園，林隨即答「唔會囉」；陳官再次打斷，指問題不恰當，控方收回。林表示，當日中聯辦或出現激烈場面，他不認為到場能發揮作用，反而擔心元朗有人「搵個藉口打人」且不受關注，沒料到演變成恐怖局面。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕陳廣池 暴動罪 林卓廷 721事件

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