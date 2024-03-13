黃守東牛肉乾黨沒資助 宋芝齡兩Polo花2580

翻查去年區選「6爭2」的油尖旺南及「5爭2」的灣仔區選舉開支，灣仔區開支最低的候選人為花費約16.3萬元的李文偉，最高為花費約60.1萬元的宋芝齡。油尖旺南開支最低為陶淳潁，花約25萬元，開支最高為關煒曦，花約43.6萬元。

翻查灣仔區黃守東提交的申報開支，去年10月收到1張違泊告票，11月9張，12月4張，共罰4800元，有關開支未獲新民黨捐贈；惟其出選油尖旺南的黨友白俊達違泊罰款則由新民黨支付。黃稱涉違例泊車的是運送貨物及人員車輛，已多次提醒司機注意，惟未回應會否懲處有關司機。

另外，黃守東向其擔任執行董事的傳播亞洲傳訊顧問有限公司支付10.8萬元，處理其宣傳車及相關開支，以及支付1萬元向該公司租借辦公室；另申報花費1700元訂購2萬塊「掌心雷」。黃稱有關宣傳車及辦事處服務，公司均就服務向他收取市場價格服務費用，不擔心有任何不當，「掌心雷」是小型宣傳卡，為一般選舉慣常宣傳做法，並無不妥。

宋芝齡申報花費2580元在著名服飾品牌「Polo Ralph Lauren」，購買兩件白色短袖馬球衣；白俊達則申報在本港服飾店bossini以774元購入10件不同碼數的短袖衫，從單據可見白俊達購買時適逢店舖減價35%，亦使用150元的現金券結帳，平均每件單價只有77.4元，而宋芝齡所購的款式單價1290元，貴逾15倍。