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泛民未入閘區選開支 民協郭偉誠逾7萬 民主黨6人各數千 羅健熙：總預算50萬至100萬

【明報專訊】去年底區議會選舉，為回歸後首次未有民主派能取得足夠提名「入閘」參選，但仍有擬參選的民主派參選人申報選舉開支，當中民主黨原擬派出6人參選，每人申報開支數千元，並近全數獲該黨資助。同屬民主派並擬派出兩人參選的民協，則未有為參選者提供資助，擬出選深水埗的總幹事郭偉誠，申報自費約7.3萬元選舉開支，大多為支付宣傳製作費、小巴廣告等開支，與黨友、前屯門區議員周啟廉花費約1000多元相比，多近67倍。

明報記者 劉思昆

郭自掏腰包 小巴廣告宣傳

民協黨友千多元 差67倍

翻查《選舉（舞弊及非法行為）條例》第37（1F）條規定，區議會選舉候選人須在選舉結束後60日期間向選舉事務處提交選舉申報書，該法例第2條規定條例中的「候選人」，亦包括選舉提名期間曾公開宣布有意參選的人，故未能入閘的擬參選人亦須申報開支。

未能入閘的6名民主黨參選人，申報的選舉開支大多用作支付黨內的行政費用，當中包括職員薪酬、強積金供款、保險、辦事處租金、電費等，並按比例由每人各自分擔1331.6元，有關開支亦由黨內支付。民主黨主席羅健熙表示，有關行政費用為該黨總部辦公室處理選舉事項的相關開支，提供予每名候選人的開支基本上「一式一樣」。他稱，原預算50萬至100萬開支供6人整個選舉工程使用，對6人最終未能入閘參選感「可惜」。

另外，民主黨副主席伍凱欣的申報書中，申報約208元貸款利息，亦由黨內支付，本報就有關開支向伍凱欣查詢，惟截稿前未有回應。

民協郭偉誠「自掏荷包」7萬多元，最終未能參選，翻查其申報的開支，當中逾5.8萬元用於宣傳小旗、宣傳製作費用及小巴廣告及其他，金額分別為約1萬、2.5萬及1.7萬元。本報就此向郭偉誠查詢，惟截稿前未有回覆。

被視為非建制派的新思維，去年區選原計劃派兩人出選，當中有意出選將軍澳南選區的崔定邦申報僅花費約10元，用於攤分印製記者會單張開支，擬出選油尖旺南的彭意婷則花費1306元，主要用於記者會印刷單張、郵寄信函等項目。

新思維黃俊瑯稱從未有意參選

另外，去年該黨曾考慮派出副主席黃俊瑯參選油尖旺區，他向選舉事務處遞交聲明，稱從未尋求提名及有意參選。

相關字詞﹕新思維 民協 民主黨 區議會選舉

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