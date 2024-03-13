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八鄉鱷命名百香果 遷海園周六起露面

【明報專訊】海洋公園去年4月30日接收在八鄉蓮花地發現的雌性鱷魚，園方昨宣布為鱷魚命名「百香果」，將於本周六（16日）起，在海洋公園入口的全新景點「鱷園」免費跟公眾見面。海洋公園主席龐建貽稱，園方斥資7位數改建入口原有設施為鱷園，讓百香果成為訪客下車就接觸到的動物大使，冀透過牠的經歷啟發公眾認識引入外來物種，特別是具攻擊性的動物對本地生態影響，提高大眾保育意識。

園方於今年1月為鱷魚舉辦「海洋公園新成員命名比賽」，在超過1.1萬名參加者網上投票後，「百香果」脫穎而出。園方稱百香果來自八鄉，取其同音字「百香」，而百香果又名熱情果，突顯鱷魚活躍的個性，其英文名「Passion（熱情）」，是百香果的簡稱，代表園方在鱷魚接收行動中對生態保育的熱誠。

百香果年約4至5歲，DNA檢測結果顯示為暹羅鱷和古巴鱷的混種，現時身長約1.97米，體重約38.5公斤，分別較去年園方檢查時增加7厘米及3.5公斤。

龐建貽透露鱷園以開放式設計，模擬野生鱷魚棲息地，有陸地、恆溫淡水池、深淺水區、暖燈及兩棵樹作遮蔽物。園方建議遊客可在陽光充足的日子，多留意百香果在陸地張開口散熱。龐又解釋百香果與園內揚子鱷來源和品種不同，不可一起生活。

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