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港聞

港聞二

見報文章相悖 楊：非作者當初說法

【明報專訊】辯方昨盤問楊清奇時，指《蘋果》2020年6月刊登一篇評論文章，但作者不相信外國制裁中國會成事，楊表示作者是一名台灣著名學者，「佢同我講嘅同最後寫出嚟嘅稿，唔一定一致，但我又好難食言唔用佢（嘅）稿」，而事後有讀者不滿該篇文章。楊確認2018年《蘋果》有意邀請立法會前主席曾鈺成、前財政司長曾俊華及時任行政會議成員任志剛為評論版撰文。

指成文有出入 難食言拒登

辯方於庭上展示評論文章〈港台「聯手抗中」恐是南柯一夢〉，作者是台灣國際戰略學會理事長王崑義；王提及不相信外國對中國制裁會成事，該篇文章最終刊於《蘋果》。

楊解釋，編輯與作者相約寫稿時會遇上尷尬局面，即作者當初所說與最終文章內容會有出入，但楊難以拒收文章，加上當時他手頭上「冇乜其他稿」，「如果唔用，要開天窗咁滯」。事後該篇文章「被讀者鬧」，更有讀者為此寫信給黎智英，黎指示楊將該信交給王閱讀。

楊清奇說忘記事後有否與王繼續聯絡，辯方遂展示2020年11月楊與王之間的電郵信息，顯示楊仍有邀王撰寫評論中美與兩岸的文章。由於該電郵為中文，辯方邀請楊讀出電郵內容，供傳譯員即時翻譯。楊初時以自己有口音為由婉拒，其後讀出電郵，並反問辯方為何會有他的私人電郵紀錄；辯方解釋相關資料由控方提供，叫楊毋須擔心資料遭竊取，楊笑稱「我都唔知控方係幾時搵到……OK冇問題」。

擬邀曾鈺成曾俊華任志剛撰文

辯方又問，2018年4月與陳沛敏的對話信息中，楊說「近期已準備更新作者群，主要找學者及政黨領袖……暫時冇理想替換人選」。楊庭上解釋，當時他與陳討論評論版作者名單，而作者名單不時更改。辯方指出，當時楊、黎及陳打算邀請曾鈺成、曾俊華及任志剛為評論版撰文，楊確認辯方所說。

（黎智英案）

相關字詞﹕任志剛 曾鈺成 曾俊華 蘋果日報 黎智英案 楊清奇

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