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楊：港媒鳥籠自主 編採自主似神話 指為吸讀者須有立場 黎智英設框架不能超越

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨第43日審訊。時任主筆楊清奇（筆名李平）供稱，對傳媒編採自主有深刻感觸和體會，指自從互聯網興起後，媒體為吸引讀者而有自己立場，編採自主幾乎成為「神話」；他以「鳥籠自主」比喻《蘋果》的情况，指編採人員在籠中有一定自由，但不能超出框架，因此不能簡單說明有否編採自主。

被指曾拒絕黎 楊：僅對話節錄

辯方昨盤問楊清奇，展示他與黎智英2019年9月的對話紀錄，黎提及有一則經濟學家單偉建的文章，楊回覆「成1800字，又長又臭」，可見楊可拒絕黎的提議；楊回應稱不是簡單一句拒絕就能說清，當時黎透過副社長陳沛敏聯絡他，該句話只是對話一部分。辯方另舉楊同年6月與總編輯羅偉光的信息，楊指羅轉寄社民連黃浩銘的獄中書「遲得太緊要」，只能在網上刊出。

楊早前指《蘋果》社論寫手須跟從報社立場，但可自行決定選題，辯方問此情况是否適用於論壇版作家，楊回應稱主題有時是他提議。辯方引述論壇版作家高橋（即甘粕代三）2020年12月向楊稱，有意寫關於時任外長王毅的發言和日本傳媒「無知無恥」的文章，楊當時回覆「如果讀者不認同，就需要換作者」。

論壇作者立場須符蘋果

否則「被炒嘅可能係我」

楊其後提議高橋評論日本遵從美國制裁令的新聞，高橋不同意，楊回覆「我們一般不干預選題，寫不寫，如何寫，你自己決定」。辯方問不干預寫手的原則，是否同樣適用其他作家；楊指「講『係』唔夠準確嘅」，他實際上已干預高橋的選題，警告需跟從《蘋果》立場和觀點，「如果我堅持用唔符合《蘋果》立場嘅作者，到時被炒嘅可能係我」，且過往有先例。

控方就黎提議單偉建的文章，而陳沛敏就此曾聯絡楊清奇一事覆問，並呈上陳、楊對話。陳稱「黎生想你以李平之名反駁他」，楊回覆「啲『垃圾』真的要出要駁？港共搵多幾條友咁搞，論壇版就俾人玩殘」。

楊庭上解釋，單與黎相熟，黎亦覺單的文章部分觀點不太好，希望透過他評價一句再轉寄給單，說明不刊登原因，顯示《蘋果》編採自主。楊稱「如果經常有咁嘅文章，就畀人玩殘咗好難做喇」，並確認他其後發了信息給黎，指文章老生常談，論壇版未擬採用，語氣沒內部溝通般無禮。

嘆互聯網崛起 難有編採自主

控方追問編採自主意思，楊謂「對採編自主其實我有好深感觸同體會」，在傳媒行業工作逾30年，觀察到自互聯網興起、傳統媒體沒落，「採編自主幾乎就成為一個『神話』」，媒體為吸引特定讀者群都有其立場，政治上的術語是「鳥籠民主」，《蘋果》和類似報章情况則是「鳥籠自主」。楊指黎設定《蘋果》立場和方向，「好似set（設下）咗一個鳥籠」，編採人員在籠中享有一定自由和自主權，「但你唔可以超出呢個框架，唔可以超出呢個鳥籠」。楊清奇作供完畢，下一名出庭證人為「12港人」之一李宇軒。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

明報記者

相關字詞﹕李宇軒 楊清奇 黎智英案 勾結外國勢力 港區國安法

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