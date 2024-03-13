《華郵》社評談23條 外交公署斥「雙標」

華郵曾議美國愛國者法案 指立法倉促

翻查資料，在2001年10月26日《愛國者法案》通過翌日，《華郵》以「A Panicky Bill」（驚惶失措的法案）為題發表社評，質疑倉促立法「代表立法過程失效，長遠而言，國家將會後悔」。

英媒指擁《蘋果》或犯法 港府斥誤導

特區政府昨日發聲明譴責英國《泰晤士報》一篇寫道「管有《蘋果日報》可能入罪」的報道，保安局長鄧炳強前日及昨日也分別致函美國《華郵》及彭博社，批評社評及一篇評論文章。

《華郵》社評同時提到黎智英案及初選案，彭博評論則質疑港府引述澳洲及新加坡也有國安法律是「不真誠」，稱澳星兩地並沒打壓親民主示威者或收取北京指令。

政府斥《泰晤士報》報道極具誤導性，令人誤解管有某份舊報紙便會被監禁，敦促停止危言聳聽。發言人指在23條草案下，控方須證明被告在無合理辯解下管有刊物才可定罪，「不知悉刊物具煽動意圖者」不可能被定罪。

鄧炳強則指前述彭博社文章中對比澳星的說法誤導，強調港府執法不針對個人背景，而澳星兩地都不會對危害國安行為袖手旁觀。鄧說，外國公司不會純因「替外國勢力工作」遭禁制，強調需配合外國勢力及使用不當手段等因素，意圖帶來干預效果，正常營商交流不可能誤墮法網。鄧在《華郵》信中批評文章公然干預審訊中案件。

（23條立法）