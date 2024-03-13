特首可指令護國安 公務人員未定義 鄧炳強：研同要求協助國安公署 彈性應對風險

加開4節會議，委員會已完成審議涉及罪行的條文，昨日處理加強國安執行的機制事宜。草案第107條建議，就落實中央就維護國安發出的指令，賦權特首向任何公務人員發出「行政指令」。議員關注執行細節。

新民黨葉劉淑儀問及，「公務人員」是否不涵蓋「公職人員」，即廉政專員、金管局總裁、行會成員、立法會議員及區議員等非公務員。保安局副秘書長廖李可期強調，行政指令只涵蓋「公務人員」，但她未有說明「公務人員」定義。新民黨黎棟國關注，草案無就「公務人員」釋義，而按本港法例《釋義及通則條例》，公務員和公務人員涵義與公職人員涵義相同，現時「公務人員」容易令人混淆。他指，若條例只涵蓋特區受薪人員，舉例稱金管局總裁等重要的非公務人員，特首就無法發出行政指令。

鄧稱指令涉行動細節 未必公開

鄧炳強綜合回覆時稱，由於涉及維護國安指令，與一般公務員守則的指令不同，故提出相關條文。他稱局方會研究指令是否擴闊至其他部門或機構，又稱由於行政指令涉及行動細節，故不一定會公開。

草案108條要求任何公務人員須為維護國安工作「提供一切所需協助」，民建聯陳克勤認為應具體寫明「協助」詳情，舉例如遇執行國安部門或機構要求，公務人員應在合適時間提供便利和支持，包括人力物力，並用盡一切酌情權，令「提供協助」條文更具體。

議員亦關注國安委與23條的關係，因條文內未有列明國安委角色。鄧炳強同意並稱當局會考慮，認同草案需加入國安委角色，包括如何執行國安委的決定和判決。

受職政府責任「須理解包括」護國安

學者倡設限防濫用

另外，草案第8條要求任何由特區授予職能人士，須理解為包括維護國安責任，並在執行任何決定時將國安「視為最重要的因素」。港大法律學院教授楊艾文昨向本報稱，他理解條文是基於維護國安的憲制責任，惟憂日後若有人濫用，便會導致不必要混亂、延誤和訴訟成本。他建議為條文設限，在「須將國安視為最重要的因素」後加上「如果相關的話」（if it is relevant），便可排除濫用。

林定國：特首定義國家秘密 司法須從

「國家秘密」罪方面，坊間憂難以界定國家秘密。草案建議賦權特首，就國安或國家秘密認定問題發出證明書。律政司長林定國表示，草案已清晰確立法律原則，即行政機關有權下判斷，司法機關則要遵從。

明報記者

（23條立法）

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