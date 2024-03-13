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灣區熱搜：佛山舊產業智能轉型 躋身全國工業第四城

【明報專訊】深圳去年憑4.8萬億元（人民幣，下同）的規模以上工業總產值，穩坐全國「工業第一大市」龍頭，廣東還有另一個工業城市——佛山，去年規上工業產值突破3萬億元，全國排行第四，亦遠遠拋離第五位的重慶。

全國城市規上工業產值排行榜，第二的蘇州去年以4.43萬億元拋離小幅降至3.94億元的上海；同在「3萬億」級別望到上海項背的佛山，亦常被與蘇州相比。如兩者均是地級市，轄下都有「小巨人」：隸屬蘇州的昆山2021年成為全國首個工業總產值破萬億的縣級市；佛山順德2023年成為全國首個工業總產值破萬億的市轄區。

數據顯示，傳統產業仍是佛山工業增長的關鍵，家電、陶瓷、家具等依然扮演重要角色。2022年佛山8700家高新技術企業中，80%屬傳統產業，與深圳、蘇州、上海均着力發展新興產業有顯著差別。廣東省委黨校教授、省政府原參事陳鴻宇對內媒稱，產業轉型升級不止研發高新技術和打造新興產業聚集高地，傳統產業應用先進技術和優化資源要素配置也是創造「新質生產力」的主要途徑。

多年來，佛山企業與政府均力推數碼、智能升級，在技術改造方面的投入長期處於廣東前列。2023年佛山工業投資增長31.8%，其中工業技術改造相關投資增長33.7%，增速較前年同期提高19個百分點。佛山市委書記鄭軻2月18日在廣東省高質量發展大會上表示，佛山「製造業當家」的下一目標是到2030年規上工業總產值由3萬億躍升至4萬億元。

「世界工廠」東莞增速2.6% 全省最慢

另一「世界工廠」東莞去年GDP增速2.6%，是全省最慢；規模以上工業增加值為5171.00億元，按年跌1.9%。東莞去年上半年GDP增長1.5%，下半年企穩回升，規上工業增加值自8月以來逐月正增長，進出口自10月由負轉正並逐月加速，12月進出口總值達1164.6億元，按年增幅11.9%，為年內最高峰。今年東莞目標GDP增長5%，規上工業增加值增長6%。

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