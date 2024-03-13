灣區熱搜：粵GDP放榜 深穗佛莞超萬億 8市增長跑贏全省整體 深4區破5000億看齊惠州

明報記者 林迎

2023年廣東全省生產總值（GDP）達到13.57萬億元（人民幣，下同），連續35年居全國首位，亦是首個GDP突破13萬億元的省份，按年增長4.8%。從總量看，深圳、廣州、佛山、東莞、惠州位居全省前5位；從按年增速看，揭陽（7.5%）、梅州（6.5%）、深圳（6%）、中山（5.6%）、惠州（5.6%）、江門（5.5%）、佛山（5.0%）、汕尾（5.0%）8市增長高於全省水平。

廣東4個「萬億城市」中，深圳以34,606.4億元GDP總值領先，是全省排行最末的雲浮逾28倍；深圳GDP增速亦冠絕四大一線城市。除了南山、福田，深圳今年還有寶安、龍崗兩個區的GDP突破5000億元，使深圳成為全國首個擁有4個5000億GDP區域的城市，一個區就可媲美全省排名第五的惠州（5639.68萬元）。

深工業產值增值全國雙冠 消費回暖

深圳經濟主要由工業拉動，去年規模以上工業（內地統計術語，簡稱「規上」，可理解為大型企業，不同產業的「規模」門檻不同）增加值比前年增長6.2%，戰略新興產業增加值按年增長8.8%，佔GDP比重提高到41.9%。深圳去年工業投資比前年增長43%，規上工業總產值、工業增加值已連續兩年實現全國「雙第一」。深圳研發投入佔GDP 5.81%，達到全球領先水平。此外，消費市場回暖也為經濟注入動力，去年深圳社會消費品零售總額達到10,486.2億元，成為全省第二個萬億元消費城市。

零售强勁 穗重登全國第四

第二位的廣州GDP總值30,355.73億元，按年增長4.6%。過去廣州一度與重慶陷入「全國第四城」之爭，但重慶因揭發統計數據造假而被「擠水分」，使廣州經濟總量又坐回僅次於上海、北京、深圳的「第四把交椅」。廣州工業數據較弱，截至2023年11月廣州規上工業才扭轉負增長趨勢，全年規上工業增加值按年增1.4%。服務業是廣州經濟主要動力，全年會展規模創新高，白雲機場旅客人次達6317.35萬，廣州南站旅客出發人次達9127.57萬，均位列全國第一。廣州亦是全省第一消費大市，去年全年社會消費品零售總額達11,012.62億元，按年增長6.7%，其中住宿和餐飲業按年增23.3%。

粵東西北地區增速高

統計局：顯珠三角引擎作用

廣東省統計局長楊新洪指出，2023年全省各地「齊頭並進、穩步發展」，「粵港澳大灣區城市群實力增強，珠三角地區經濟總量突破11萬億元，達11.02萬億元，按年增長4.8%，與全省增速持平，珠三角的引擎帶動作用進一步顯現」。自廣東省長王偉中年初在政府工作報告定下5%增長目標以來，各市紛紛「看齊」跟進。粵開證券首席經濟學家、研究院長羅志恆認為今年5%的增長目標高於去年增速，一方面能令各市縣、各部門更積極，另一方面也有利穩定社會預期與信心。