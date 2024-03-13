院舍開茶記 老友記做伙計顯身手

【明報專訊】位於石硤尾的香港聖公會福利協會李嘉誠護理安老院推出模擬茶餐廳活動，透過在院舍開辦「誠記茶座」，讓輕至中度認知障礙症院友擔當廚師、水吧、侍應及收銀員等職位，以訓練認知能力，減慢退化速度。有曾經營大牌檔的院友對重拾昔日崗位大感開心，亦有茶客形容可一解對茶餐廳美味的思念。
前大牌檔主開心再炮製菠蘿油
昨日開張的「誠記茶座」吸引約20名院友參加，包括8名「員工」。水吧師傅黃瑞英今年93歲，以前是大牌檔店主，收銀、侍應、傳菜「一腳踢」，昨日再顯身手炮製菠蘿油，自言很開心。其女兒劉女士透露，母親早前曾因入院「綁牀」，情緒欠佳，昨日與多個院友見面後心情轉好，「還教我要這樣切牛油才好」。
茶客活動賺「金幣」買食物
除了由認知障礙症院友提供茶座服務，光顧的茶客亦不簡單。他們需預先參與院舍活動賺取「金幣」，用來「購買」奶茶、咖啡、菠蘿油和多士等。品嘗奶茶和菠蘿油後笑逐顏開的李蘭芳說，本來不知金幣有用途，日前才知可換取久違的茶餐廳美食，感覺驚喜；自己曾感染新冠，經歷病痛後害怕再染疫，幾年來未再光顧茶餐廳，「又窄又多人，我不敢去」，很滿足可以再嘗茶餐廳味道。
合作訓練助減慢認知退化
負責活動的職業治療師朱夢恩說，情境式活動的集體參與度較高，茶餐廳又是港人集體回憶，故希望以經營茶座作為更易投入的認知訓練。她提及，認知障礙症患者語言能力會退化，而茶座工作需要合作，可令院友多訓練溝通。
活動自去年12月籌備，朱夢恩稱參與茶座的院友均經評估認知及活動能力，並根據過去的職業和個性等配對角色，連同早前3次試運，活動已有逾百院友參與，反應正面，計劃茶座每月開業一兩次，以及考慮擴闊服務至院友家屬。