院舍開茶記 老友記做伙計顯身手

前大牌檔主開心再炮製菠蘿油

昨日開張的「誠記茶座」吸引約20名院友參加，包括8名「員工」。水吧師傅黃瑞英今年93歲，以前是大牌檔店主，收銀、侍應、傳菜「一腳踢」，昨日再顯身手炮製菠蘿油，自言很開心。其女兒劉女士透露，母親早前曾因入院「綁牀」，情緒欠佳，昨日與多個院友見面後心情轉好，「還教我要這樣切牛油才好」。

茶客活動賺「金幣」買食物

除了由認知障礙症院友提供茶座服務，光顧的茶客亦不簡單。他們需預先參與院舍活動賺取「金幣」，用來「購買」奶茶、咖啡、菠蘿油和多士等。品嘗奶茶和菠蘿油後笑逐顏開的李蘭芳說，本來不知金幣有用途，日前才知可換取久違的茶餐廳美食，感覺驚喜；自己曾感染新冠，經歷病痛後害怕再染疫，幾年來未再光顧茶餐廳，「又窄又多人，我不敢去」，很滿足可以再嘗茶餐廳味道。

合作訓練助減慢認知退化

負責活動的職業治療師朱夢恩說，情境式活動的集體參與度較高，茶餐廳又是港人集體回憶，故希望以經營茶座作為更易投入的認知訓練。她提及，認知障礙症患者語言能力會退化，而茶座工作需要合作，可令院友多訓練溝通。

活動自去年12月籌備，朱夢恩稱參與茶座的院友均經評估認知及活動能力，並根據過去的職業和個性等配對角色，連同早前3次試運，活動已有逾百院友參與，反應正面，計劃茶座每月開業一兩次，以及考慮擴闊服務至院友家屬。