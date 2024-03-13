明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

院舍開茶記 老友記做伙計顯身手

【明報專訊】位於石硤尾的香港聖公會福利協會李嘉誠護理安老院推出模擬茶餐廳活動，透過在院舍開辦「誠記茶座」，讓輕至中度認知障礙症院友擔當廚師、水吧、侍應及收銀員等職位，以訓練認知能力，減慢退化速度。有曾經營大牌檔的院友對重拾昔日崗位大感開心，亦有茶客形容可一解對茶餐廳美味的思念。

前大牌檔主開心再炮製菠蘿油

昨日開張的「誠記茶座」吸引約20名院友參加，包括8名「員工」。水吧師傅黃瑞英今年93歲，以前是大牌檔店主，收銀、侍應、傳菜「一腳踢」，昨日再顯身手炮製菠蘿油，自言很開心。其女兒劉女士透露，母親早前曾因入院「綁牀」，情緒欠佳，昨日與多個院友見面後心情轉好，「還教我要這樣切牛油才好」。

茶客活動賺「金幣」買食物

除了由認知障礙症院友提供茶座服務，光顧的茶客亦不簡單。他們需預先參與院舍活動賺取「金幣」，用來「購買」奶茶、咖啡、菠蘿油和多士等。品嘗奶茶和菠蘿油後笑逐顏開的李蘭芳說，本來不知金幣有用途，日前才知可換取久違的茶餐廳美食，感覺驚喜；自己曾感染新冠，經歷病痛後害怕再染疫，幾年來未再光顧茶餐廳，「又窄又多人，我不敢去」，很滿足可以再嘗茶餐廳味道。

合作訓練助減慢認知退化

負責活動的職業治療師朱夢恩說，情境式活動的集體參與度較高，茶餐廳又是港人集體回憶，故希望以經營茶座作為更易投入的認知訓練。她提及，認知障礙症患者語言能力會退化，而茶座工作需要合作，可令院友多訓練溝通。

活動自去年12月籌備，朱夢恩稱參與茶座的院友均經評估認知及活動能力，並根據過去的職業和個性等配對角色，連同早前3次試運，活動已有逾百院友參與，反應正面，計劃茶座每月開業一兩次，以及考慮擴闊服務至院友家屬。

相關字詞﹕職業治療師 認知障礙症 香港聖公會福利協會 李嘉誠護理安老院

上 / 下一篇新聞

特首可指令護國安 公務人員未定義 鄧炳強：研同要求協助國安公署 彈性應對風險
特首可指令護國安 公務人員未定義 鄧炳強：研同要求協助國安公署 彈性應對風險
草案提6個月期限 鄧昨稱研改隨時管制潛逃者
草案提6個月期限 鄧昨稱研改隨時管制潛逃者
《華郵》社評談23條 外交公署斥「雙標」
《華郵》社評談23條 外交公署斥「雙標」
被拒見律師下認罪 學者籲供辭不得用
被拒見律師下認罪 學者籲供辭不得用
5日開會36小時 廖長江：與會者較疲勞
5日開會36小時 廖長江：與會者較疲勞
楊：港媒鳥籠自主 編採自主似神話 指為吸讀者須有立場 黎智英設框架不能超越
楊：港媒鳥籠自主 編採自主似神話 指為吸讀者須有立場 黎智英設框架不能超越
見報文章相悖 楊：非作者當初說法
見報文章相悖 楊：非作者當初說法
八鄉鱷命名百香果 遷海園周六起露面
八鄉鱷命名百香果 遷海園周六起露面
中大獲發CAR-T製品牌照 冀價降1/3促進醫藥研發
中大獲發CAR-T製品牌照 冀價降1/3促進醫藥研發
泛民未入閘區選開支 民協郭偉誠逾7萬 民主黨6人各數千 羅健熙：總預算50萬至100萬
泛民未入閘區選開支 民協郭偉誠逾7萬 民主黨6人各數千 羅健熙：總預算50萬至100萬
黃守東牛肉乾黨沒資助 宋芝齡兩Polo花2580
黃守東牛肉乾黨沒資助 宋芝齡兩Polo花2580
美駐華大使訪港 現身M+外國記者會
美駐華大使訪港 現身M+外國記者會
被指故意挑事端 林卓廷：點知警方咁耐唔嚟
被指故意挑事端 林卓廷：點知警方咁耐唔嚟
七一金鐘衝突 停學浸大生等4人否認暴動
七一金鐘衝突 停學浸大生等4人否認暴動
大渣哥入稟追討毛記98萬元欠款
大渣哥入稟追討毛記98萬元欠款
高空吊運玻璃 風吹撞碎 飛濺傷3途人 判商被捕
高空吊運玻璃 風吹撞碎 飛濺傷3途人 判商被捕
樂翠臺億元大維修 99%業主通過終止合約 昨特別大會 撤大廈管理委員會
樂翠臺億元大維修 99%業主通過終止合約 昨特別大會 撤大廈管理委員會
同意原告指「僱主提供居所」 龔仁心辯稱家屬身分入住
同意原告指「僱主提供居所」 龔仁心辯稱家屬身分入住
泊位試犯錯 婦涉月餅券賄考牌官
泊位試犯錯 婦涉月餅券賄考牌官
1月罪案升兩成 卓孝業：隨社會復常回升
1月罪案升兩成 卓孝業：隨社會復常回升
強檢令誤發已檢測者 衛署一錯再錯
強檢令誤發已檢測者 衛署一錯再錯
大角嘴單位異味揭骨屍 檢2022年遺書
大角嘴單位異味揭骨屍 檢2022年遺書
灣區熱搜：粵GDP放榜 深穗佛莞超萬億 8市增長跑贏全省整體 深4區破5000億看齊惠州
灣區熱搜：粵GDP放榜 深穗佛莞超萬億 8市增長跑贏全省整體 深4區破5000億看齊惠州
灣區熱搜：佛山舊產業智能轉型 躋身全國工業第四城
灣區熱搜：佛山舊產業智能轉型 躋身全國工業第四城
【Emily】選民登記運動下月開始 跨部門聯絡專才 籲攞永居做選民
【Emily】選民登記運動下月開始 跨部門聯絡專才 籲攞永居做選民
【Emily】愛協青衣中心開幕 新界最大動物醫院
【Emily】愛協青衣中心開幕 新界最大動物醫院
【Emily】發展局話基建可抵7度震感地震
【Emily】發展局話基建可抵7度震感地震
【Emily】勞處招聘會供職4000 400個位於灣區
【Emily】勞處招聘會供職4000 400個位於灣區