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港聞

港聞二

強檢令誤發已檢測者 衛署一錯再錯

【明報專訊】衛生署於2022年新冠疫情期間向一名抵港外傭錯發強制檢測令，並兩度向外傭發信跟進。申訴專員公署接獲投訴後調查，發現檢測中心和衛生署強制檢測違例檢控辦公室出現連串人為錯誤，屬嚴重錯誤，裁定投訴成立。衛生署回應申訴專員公署稱，去年2月已開發改進監察系統，減低人為錯誤；本港前年12月已撤銷抵港檢測要求，新系統保留備用。

投訴後獲確認已檢測 外傭再收信

申訴專員公署去年接獲投訴，稱涉事外傭前年5月底接受抵港指定檢測，約一個月後接獲衛生署檢控辦發出強檢令，遂向檢控辦投訴，對方回覆確認事主已遵從檢測規定。不過同年10月底檢控辦去信跟進強檢令，事主再投訴，再獲確認毋須理會信件；去年1月中，事主再接獲檢控辦信件要求跟進強檢令。

檢測中心打錯護照號碼

檢控辦漏更新Excel資料

事主及其僱主向申訴專員公署投訴，指檢控辦接連出錯，令其蒙受極大壓力。公署去年8月完成調查，發現事主於該間並非衛生署管理的檢測中心接受檢測時，中心在系統錯誤輸入其護照號碼，多輸入一個數字，令政府資料庫找不到其檢測紀錄，遂向她發出強檢令。調查亦發現，檢控辦以人手將個案資料輸入Excel檔案，訂明需否進一步處理，事主兩次向檢控辦投訴後，檢控辦均沒在Excel檔案更新狀况。

衛署改進監察系統 申訴署指遲

公署引述衛生署回應稱，對事主及其僱主承受壓力和不便深表遺憾，並稱檢測中心錯誤輸入資料與檢控辦信件無直接關係，但若準確輸入資料，理應可避免後來的執法行動，至於檢控辦遺漏更新Excel資料則是無心之失。衛生署稱，2021年第三季已研究開發改進監察系統，翌年8月起開發，以取代Excel系統，同年12月本港撤銷抵港檢測要求，新系統則於去年2月完成，保留備用。

申訴專員公署認為事件是嚴重錯誤，裁定投訴成立。公署稱，檢控辦理應於事主強檢令屆滿後約5天查核是否遵辦，惟檢控辦未有機制確認，本案更於屆滿後逾3個月才去信，是延誤跟進。公署亦稱，事主個案於去年2月在檢控辦清理積壓工作時才與其他個案一併終結，反映檢控辦無機制監察和管理個案進度。

至於改善監察系統，公署認為衛生署理應於2020年11月實施抵港檢測相關法例時，隨即開發監察系統和壓縮開發時間，盡快妥善應付數目驟增的強檢令。公署建議衛生署檢討更新檢測紀錄指引，加強職員培訓，並檢討監察日後同類執法進度的機制。

相關字詞﹕申訴專員公署 檢測 強制檢測 新冠疫情 衛生署

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