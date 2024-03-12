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港聞

港聞二

銷售員涉姦親女 「你冇得唔要」

【明報專訊】一名藥房銷售員涉從女兒8歲起，多次強姦女兒和強迫口交，他否認兩項強姦罪、兩項「向16歲以下兒童作出猥褻行為」罪及兩項非禮罪，昨日在高等法院受審。控方開案陳辭表示，被告曾向女兒說「你冇得唔要」，然後用手指觸碰女兒私處。女兒放學後和班主任傾談，始揭發事件。

被告C.S.L.（現36歲）被控6罪發生於2016年至2021年3月間，事主X為被告的女兒（案發時約8至13歲）。控方開案陳辭稱，X出生後與外婆同住，2016年起搬到涉案單位，與被告及祖母同住；首兩次性侵事件發生於2016年，X在被告牀上睡覺時，被告突然碰X的下體，將陰莖放入X的陰道；數日後，被告在牀上強迫X口交，其間將X的頭髮上下拉扯。

控方稱，X於2019年改到外婆寓所居住，2020年再搬回涉案單位與被告同住，翌年發生餘下4次性侵事件；除了強迫X口交，被告曾用手指摸X私處，並用力撫摸X的乳房，最後一次事件發生於2021年3月，被告曾要求X彎腰跪在牀上，然後將X強姦。

被告認同牀 否認性侵

被告被捕後，在錄影會面承認曾與X在牀上睡覺，但否認性侵X。法醫發現X身上和私處沒有新近傷勢，但認為單憑化驗結果，不能證實X有否與他人發生性行為。聆訊今續。

【案件編號：HCCC310-1/20】

相關字詞﹕向年齡在十六歲以下的兒童作出猥褻行為 高等法院 強姦女兒 性侵犯

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