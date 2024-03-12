運署申3億撥款換數據庫 組件擬用國貨免供應風險

運輸署向立法會提交文件顯示，現時運作第五代電腦發牌系統的保養合約，將於2027年11月屆滿。運輸署續稱，系統的部分核心組件已停產，而且系統採用專利產品，對接其他產品的兼容性不大，署方計劃將關鍵數據庫的組件，轉用開源產品，或者國家或本地品牌軟件，避免因地緣政治對科技產品供應的潛在影響。

運輸署表示，擬議新系統中的「查詢數據庫」採用雙主（ActiveActive）運作模式，即使當電腦發牌系統維護時，它仍能繼續運作，為各部門提供所需的更新資料，而且可支援接近即時的數據更新。

料第二季申撥款 明年招標

文件顯示，擬議項目在2024/25至2029/30年度期間共涉約3.13億元開支，包括購置電腦硬件、各類軟件、通訊網絡、委聘外部服務供應商等。當局預計今年第二季向立法會財委會提交撥款申請，明年第三季展開場地準備及招標，2026年首季開始系統設計，並於2027年及2028年分別完成兩個階段的系統測試和運作。

3區擬更換交通燈控制器

另外，運輸署向立法會提交的另一份文件顯示，當局計劃更換3個區域包括「屯門及元朗區」、「九龍區」與「大埔及北區」已老化的交通燈控制器及加裝無線通訊設備，前者涉款約1.26億元，後兩區則涉約1.24億元，預計獲撥款後，分別可於2029年底及2027年第四季全面投入運作。

運輸署表示，上年已獲約1.46億元撥款更換港島區的交通燈控制器及安裝無線路由器，將控制器連接至區域交通控制系統的中央電腦，現已開展項目。署方稱，現為其餘3個區域交通控制系統申請撥款，有助調控區域內的交通燈控制器，實時監察和掌握交通燈運作 ，按需要調節， 應對突發交通。