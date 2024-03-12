楊：蘋果反修例激進眾所周知 指報道經常籲上街 「不是好標題」

指報道評論體現「三不」

楊清奇早前供稱，美國時任副總統彭斯在2018年10月發表一場對華政策演說後，黎智英有感美國將帶領日本和西方國家改變對華政策，自此黎的立場變得激進。控方重提彭斯演講內容，展示黎、楊10月5日的對話紀錄。楊庭上稱，黎於信息中表示現時「時機正好」，他理解為國家主席習近平正處於弱勢，美國當時改變對華政策的時機剛剛好。

楊清奇同日傳送他就演講撰寫的社評〈美國發宣戰檄文 香港挺身撞槍口〉給黎，翌日刊出。控方問，黎2018年起變得激進，2019年是否也一樣，楊稱美國原本已向中國「舉槍」，修例事件中，香港猶如「起身擋住槍口，自己送一個目標畀美國打」。因黎擅長把握形勢及市場需要，當他看到美國對華政策改變後調整報紙立場。

法官李運騰追問這樣做有何目的，楊稱未曾與黎討論目的，但在反修例運動中，《蘋果》的激進立場「眾所周知」，他觀察到報道經常會有「上街」二字，且覺得不是好標題，「成日見到今日上街、明日上街，今日又上街、明日又上街」；楊又說，雖然社會一度爭議「和勇不分」，但《蘋果》報道和評論立場都較寬容和支持，體現「三不」，即不譴責、不割席、不篤灰。

香港監察撰專欄 楊：多關注人權

控方亦繼續圍繞論壇版作者提問（見表），並列舉多篇涉案煽動文章，邀楊逐一回應，包括2020年11月刊出、由「香港監察」高級政策顧問Sam Goodman撰寫的〈加拿大加入救生艇計劃〉。楊供稱知道此機構，但不太熟悉機構運作，亦知道羅傑斯是創辦人，會在英文版撰文；就其撰文角度，楊指該機構較關注香港人權狀况。

控方另問及時任記協主席楊健興撰寫的〈National Security Law targets small, but hits big〉，楊清奇說，楊健興是《蘋果》自由撰稿人，會圍繞新聞事件撰文，強調和支持新聞自由，其文章並非從中文版翻譯而成，是直接刊登在英文版；但楊清奇表示不知誰安排英文版刊登什麼文章，他沒有參與當中的運作。

指桑普激進 港獨題材不刊蘋果

《蘋果》另一名自由撰稿人是時事評論員桑普，楊清奇稱他偶爾供稿給論壇版，角度較激進，部分網上文章公開支持港獨，但《蘋果》使用其文章時，主題不會涉及港獨。楊又稱不知道桑普有否替報章電子版撰文。控方完成主問，辯方今起盤問楊清奇。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）