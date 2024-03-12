林卓廷：遭懵良棍打 嘴角縫針手骨裂

持傘上月台 稱市民給予傍身

林卓廷昨日第四天自辯稱，他在元朗站付費區內擔心遭人擲物，於是褪後，外號「懵良」的林觀良帶領白衣人從閘外湧入用棍打人，市民爭相逃跑上樓梯，林表示極度惶恐及擔憂「人踩人」。上月台前，林從一名年長女士接過一把長傘，對方表示「用唔着」，叫林拿來傍身。

官：危險仲出去？ 林：關注情况

林續稱，在月台有人阻擋車門等候市民，林進入車廂後一度再步出車外；法官陳廣池問：「你唔覺得危險咩？仲出去？」林表示當然感到危險，但他欲關注白衣人情况。陳官指出列車有8卡，林可走去另一車卡；林反問在車內如何觀察，稱當時心情矛盾，只能見機行事，「幫到幾多幫幾多」。

案發片段顯示，白衣人在月台襲擊車內乘客。林作供承認當時呼喊「大男人頂住係前面」；陳官問「咁你係咪大男人？」、「你有冇頂住前面？」林回答「梗係（有）啦」，希望和其他人擋在前面保護婦孺。他又形容港鐵廣播指示乘客離開車廂「荒謬」。

陳官關注為何林卓廷在危急之際仍要網上直播，林稱要讓公眾得知現場情况，並記錄下來，亦令公眾監察他如何履行議員職務。林又說，雖然他對警方遲遲未到場感憤怒，但他沒有被私人情緒影響，事後到警署共錄了4份口供及做認人手續。

林在主問下作供完畢，今日接受控方盤問。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）