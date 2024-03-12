立會案求情 劉頴匡：阻流血寧坐監 鄒家成：如何待異見決定社會穩定 與王宗堯等周六判刑

明報記者

案件共涉14名被告，其中藝人王宗堯、港大學生會前會長孫曉嵐等已求情，還押等候本周六判刑。因初選案正還押的劉頴匡（現年30歲）及鄒家成（現年27歲）昨沒有律師代表，自行求情。潘浩超的代表大狀稱採用書面求情。

劉頴匡求情稱，他生於基層家庭，童年愛到公共圖書館，因為有免費的冷氣與閱讀機會，中學以會考六優三良的成績「拔尖」升讀中大中文系，在學生時期已積極參與地區服務。

拔尖入中大 傘運失落棄學位

劉關心政治的契機可追溯至2010年反對香港高鐵站選址一事，他由一名關心事件的「鐵路迷」，從立法會旁聽及參與示威中，意識到本地議會制度不民主。之後2014年佔領行動的失敗令他備受打擊，無心向學，放棄修畢學位。

針對本案而言，他稱七一當晚得知示威者闖入立法會後，擔心出現流血衝突，他「想都沒想」便走進現場，勸告示威者撤退。最終示威者撤離，令出現受傷與頑抗警方的風險降低。劉庭上表示，當晚能和平撤離是他所樂見，「畀我揀一百次，我都會入去。明知會犯案，我寧願坐監都唔想見到有人流血」。

「畀我揀一百次我都入」

錯過人生階段 冀當稱職男友

劉又表示，事後他曾離港，也意識自己或將被捕，但他毅然回港以免讓公眾認為「運動嘅門面人物」只顧個人安危。劉稱過往3年獄中生活「都幾難捱」，更錯過人生重要階段。當同齡人已成家立業，劉自言「我都有過夢想，但搞到要坐監」。劉表示最終放棄「立場鮮明」的求情內容，冀出獄後能成為「稱職男友、過30歲想過嘅人生」，愛香港及保持善良與純真。

官曾打斷二人發言 指涉政見

鄒家成求情稱，他承認進入會議廳、噴漆、撕毁《基本法》、協助舉起橫額及張貼港英旗；他指一個政權如何看待異見和能否修正錯誤，決定社會能否穩定前行，而他不論受到什麼處罰，都將化恐懼為力量。區院暫委法官李志豪在聆訊時多次中斷兩人陳辭，提醒二人言論涉及發表政見。

【案件編號：DCCC606至610/20等】

（反修例風暴）