明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

中大醫院接護士投訴性騷擾 無報警稱不涉刑事

【明報專訊】中大醫院深切治療部被指有至少6名護士遭一名資深護士性騷擾，並向院方投訴。中大醫院昨回覆本報確認接獲投訴，已展開內部調查，並向涉事職員發出警告信及調離原有部門。該院昨晚再發聲明指無充分證據顯示涉事行為構成刑事，故沒報警，惟亦無阻止受影響員工報警。護管局回覆稱未有接獲相關投訴。

網媒「香港01」報道，中大醫院深切治療部一名資深男護士被多名下屬指控性騷擾，包括言語騷擾和肢體接觸，至少6名護士向該院實名舉報事件。報道指涉事男護士最終被調離深切治療部，院方着疑被性騷擾的護士不要外泄事件。

消息：涉事者說話猥褻

盯女同事胸部

有知情者透露，涉事護士被指曾在女同事面前說猥褻說話，盯着女同事胸部，亦有護士有感被不恰當手部觸碰；涉事護士已調往另一個會接觸到病人的部門。

中大醫院發聲明表示一向非常重視員工意見及投訴，接獲投訴後已即時展開內部調查，並暫停相關者職務；院方按內部調查，認為無充分證據顯示涉事行為已構成刑事罪行，故無報警，惟亦無阻止受影響員工報警。

中大醫院稱，已按既定機制向該員工作出紀律處分，包括發出警告信及調離原有部門；由於涉及私隱問題、內部調查及懲處，人力資源部一般會提醒所有涉事同事，在內部調查期間，不宜向其他人透露詳情。

相關字詞﹕護士 性騷擾 非禮 中大醫院

上 / 下一篇新聞

讓路23條 立會會期騰空至周四 水務草案議員議案撤回 周五內會維持
讓路23條 立會會期騰空至周四 水務草案議員議案撤回 周五內會維持
議員指48小時禁見律師太短 政府：平衡覆核風險
議員指48小時禁見律師太短 政府：平衡覆核風險
租潛逃者單位可囚7年 議員指擾民冀檢視
租潛逃者單位可囚7年 議員指擾民冀檢視
兩大黨赴美領館 抗議干預立法
兩大黨赴美領館 抗議干預立法
天瑜父悼愛女：爸爸跟你約定，他日天家再見
天瑜父悼愛女：爸爸跟你約定，他日天家再見
紀立信稱年事高 辭終院海外法官 立國安法前15人現剩9人 司法機構：24年平均10人
紀立信稱年事高 辭終院海外法官 立國安法前15人現剩9人 司法機構：24年平均10人
曾鈺成：23條內地字釋義 或需特別程序
曾鈺成：23條內地字釋義 或需特別程序
議員引美9．11後45日通過安全法案
議員引美9．11後45日通過安全法案
AI手術模型助培訓醫生
AI手術模型助培訓醫生
煮食焫着棉質衫 六旬婦燒死 半身着火走廊呼救 街坊倒水合力撲熄
煮食焫着棉質衫 六旬婦燒死 半身着火走廊呼救 街坊倒水合力撲熄
中大醫院去年下半年蝕1.7億 高推算兩成 稱控制成本 料2024/25年度收支平衡
中大醫院去年下半年蝕1.7億 高推算兩成 稱控制成本 料2024/25年度收支平衡
樽藏兩嬰屍案 涉不同年份犯案
樽藏兩嬰屍案 涉不同年份犯案
拜神香燭煙熏爭執 七旬婦遭鄰居推跌昏迷
拜神香燭煙熏爭執 七旬婦遭鄰居推跌昏迷
立會案求情 劉頴匡：阻流血寧坐監 鄒家成：如何待異見決定社會穩定 與王宗堯等周六判刑
立會案求情 劉頴匡：阻流血寧坐監 鄒家成：如何待異見決定社會穩定 與王宗堯等周六判刑
林卓廷：遭懵良棍打 嘴角縫針手骨裂
林卓廷：遭懵良棍打 嘴角縫針手骨裂
楊：蘋果反修例激進眾所周知 指報道經常籲上街 「不是好標題」
楊：蘋果反修例激進眾所周知 指報道經常籲上街 「不是好標題」
灣區熱搜：深擬推護鳥城規指引 減用玻璃牆 制定建築佈局高度設計等標準
灣區熱搜：深擬推護鳥城規指引 減用玻璃牆 制定建築佈局高度設計等標準
灣區手記：花式湯圓 ／文：尚東美
灣區手記：花式湯圓 ／文：尚東美
運署申3億撥款換數據庫 組件擬用國貨免供應風險
運署申3億撥款換數據庫 組件擬用國貨免供應風險
華懋要求龔如心弟妹遷出單位 證人：按龔如心指示安排入住 不知時限
華懋要求龔如心弟妹遷出單位 證人：按龔如心指示安排入住 不知時限
銷售員涉姦親女 「你冇得唔要」
銷售員涉姦親女 「你冇得唔要」
【Emily】劇團內部分歧 《他席地而坐2.0》撤演
【Emily】劇團內部分歧 《他席地而坐2.0》撤演
【Emily】多人審23條兩邊走 人代閉幕合照唔齊人
【Emily】多人審23條兩邊走 人代閉幕合照唔齊人
【Emily】銀杏館深水埗開舖 10元歎晚市小菜
【Emily】銀杏館深水埗開舖 10元歎晚市小菜
【Emily】英國文化協會推女性獎學金
【Emily】英國文化協會推女性獎學金
【Emily】消防周六辦投考體驗 即場試做體能
【Emily】消防周六辦投考體驗 即場試做體能