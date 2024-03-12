中大醫院接護士投訴性騷擾 無報警稱不涉刑事

網媒「香港01」報道，中大醫院深切治療部一名資深男護士被多名下屬指控性騷擾，包括言語騷擾和肢體接觸，至少6名護士向該院實名舉報事件。報道指涉事男護士最終被調離深切治療部，院方着疑被性騷擾的護士不要外泄事件。

消息：涉事者說話猥褻

盯女同事胸部

有知情者透露，涉事護士被指曾在女同事面前說猥褻說話，盯着女同事胸部，亦有護士有感被不恰當手部觸碰；涉事護士已調往另一個會接觸到病人的部門。

中大醫院發聲明表示一向非常重視員工意見及投訴，接獲投訴後已即時展開內部調查，並暫停相關者職務；院方按內部調查，認為無充分證據顯示涉事行為已構成刑事罪行，故無報警，惟亦無阻止受影響員工報警。

中大醫院稱，已按既定機制向該員工作出紀律處分，包括發出警告信及調離原有部門；由於涉及私隱問題、內部調查及懲處，人力資源部一般會提醒所有涉事同事，在內部調查期間，不宜向其他人透露詳情。