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中大醫院去年下半年蝕1.7億 高推算兩成 稱控制成本 料2024/25年度收支平衡

【明報專訊】獲政府借貸40.33億元興建的中大醫院去年2月獲准順延兩年還款，若再獲批可多延3年。立法會衛生事務委員會暫定本周五開會，中大醫院將交代最新財務狀况，會議文件顯示該院去年下半年未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前虧損錄得1.7億元，較原本推算高出兩成。文件顯示院方已採取成本控制措施，有信心按預測最快於2024/25年度實現未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前收支平衡。

醫衛局昨向立法會提交文件顯示，中大醫院2022/23年度（2022年7月1日至2023年6月30日）全年虧損7.34億元，而財務狀况去年首季起明顯改善，單計去年3月、即解除口罩令該月，收入為1.5億元，按月增25%，其後業務持續高於新冠疫情水平；院方結算期末現金結餘約5.76億元，稍遜去年推算0.3%。

稱虧損主因藥物等通脹

至於去年下半年，文件顯示該院錄得9.55億元收入，略高於獨立財務顧問推算約1%，同期未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前虧損則1.7億元，遠超推算21%（見表）；院方解釋主因藥物和醫療用品通脹，令營運成本高出約3400萬元，已採取成本控制措施，有信心最快2024/25財政年度實現未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前收支平衡。

現金結餘4.25億

政府稱留意 確保還款

該院截至去年底現金結餘約4.25億元，較推算高15%，政府稱會繼續留意該院財務狀况，確保有足夠現金償還貸款。

2021年啟用的中大醫院須提供一定比例的套餐收費服務，契約要求由營運首年佔住院病牀日數的五成，逐漸增至第十年的七成，惟首年實際比例為兩成。政府去年底修訂服務契約，更改比例計算方法，文件顯示院方初步評估去年達標率約51%，稍超承諾要求，衛生署正按既定機制審核履約情况。另外，該院去年有6873個入院人次採用套餐服務，按年增49%；最新共763個套餐收費項目。

順延還款方案要求該院提供公共醫療服務，以抵消應繳利息。文件顯示，該院原本目標去年提供相等於3288個住院日數的公營服務，經核實後折合為4278個住院日數，超額完成三成。該院另向公營系統提供額外醫生人手，預計最遲今年第三季擴至九龍中和九龍東聯網。

相關字詞﹕還款 套餐收費 中大醫院

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