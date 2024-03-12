煮食焫着棉質衫 六旬婦燒死 半身着火走廊呼救 街坊倒水合力撲熄

昨中午約12時，警方接獲3人報案指聽到女子高呼救命，其後於華富邨華明樓12樓走廊見女子身上着火，消防接報後趕赴現場。63歲姓江女戶主倒臥單位外，上半身多處燒傷，證實死亡。警員封鎖現場調查，死者家人趕返了解。

死者行動不便 三口居華富邨

消息指，江婦行動不便，需以拐杖輔助步行，一家三口住上址，事發時她獨自在家並使用煤氣爐蒸煮食品，其間棉質衣物後方遭火燒着，她衝出屋外求救，多名街坊合力用水及滅火筒將火救熄，消防到場時事主身上火種已撲滅，惟背部嚴重燒傷，明顯死亡。警方懷疑事主煮食時意外燃點衣服並引起火警。

機電署回覆本報稱，初步調查顯示是次事故並非由氣體泄漏引起，會繼續協助警方進行調查。

另外，昨晨6時許，元朗洪福邨洪樂樓6樓一單位發生火警並傳出爆炸聲，消防到場將火救熄。79歲獨居翁頭、手及胸口二級燒傷，清醒送院。機電署派員到場撿走煮食爐及熱水爐作調查。

機電署回覆稱，涉事單位內有一個石油氣煮食爐和一個石油氣熱水爐，分別接駁一個石油氣樽，兩個爐具型號未獲署方批准，又指據悉事發時傷者正開啟煮食爐，隨即發生事故。該署稱氣體供應公司到場測試，發現單位內氣體煮食爐、熱水爐、接駁喉管及石油氣樽沒泄漏氣體，初步懷疑煮食爐曾被開啟後但未正常點燃或及後被風吹熄，由於煮食爐沒有熄火安全裝置，導致氣體泄漏及積聚於室內，當爐具被再次燃點時引發意外。