AI手術模型助培訓醫生

【明報專訊】ChatGPT等生成式人工智能工具在醫療領域的應用愈來愈普及，中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心昨發布AI多模態大模型「CARES Copilot 1.0」，模型能理解逾3000頁的複雜手術教材，能在一秒鐘內完成百萬級數據的快速檢索，同時保持95%的準確率。中心執行主任劉宏斌認為模型對年輕醫生的培訓和教學具極高實用價值，目前已在威爾斯醫院等10多間醫院作內部測試，下一步將研究如何加入手術指導，即加入大量醫科專家曾做過的手術案例，提供每一步手術執行的指引給醫生跟從。
威院等10醫院測試 研加入手術指導
中心於2019年以Meta公司開發的大語言模型Llama 2.0為基礎，研發出CARES Copilot 1.0，使用者可將圖像、文本、語音、影片、磁力共振掃描、電腦斷層掃描、超聲等數據加入模型，模型同時支持包括手術階段識別、器械與解剖結構分割、器械檢測與計數、磁力共振掃描的高分辨率圖像生成等手術相關任務的感知、分析和處理。劉宏斌指出，模型與其他生成式人工智能工具不同之處，是會提供搜尋資料的來源，確保模型提供的答案高度可信和可追溯。
長遠目標融合機械人做手術
該模型目前在10多間醫院做內部測試及持續優化，包括香港大學深圳醫院及威院，威院腦神經外科已使用該模型約3個月。中文大學外科學系神經外科組主任陳達明稱，模型主要給實習生及初級外科醫生使用，反應及效果理想，有助他們學習並即時獲得腦神經外科的相關知識。陳指訓練一名實習生成為專科醫生需時8年，實習生可在課堂以外時間使用該模型，相信有助縮短訓練時間。
劉宏斌表示，團隊會繼續研發更多不同功能，長遠目標是將模型融合機械人，由醫生設定手術方案予機械人做手術，惟預計需約20年時間。至於將來模型推出市面後會否收費，劉說未來肯定要找一條「可持續發展的道路」，例如尋找資助及與企業合作，透露目前已跟數間企業接洽。
明報記者
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