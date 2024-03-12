AI手術模型助培訓醫生

威院等10醫院測試 研加入手術指導

中心於2019年以Meta公司開發的大語言模型Llama 2.0為基礎，研發出CARES Copilot 1.0，使用者可將圖像、文本、語音、影片、磁力共振掃描、電腦斷層掃描、超聲等數據加入模型，模型同時支持包括手術階段識別、器械與解剖結構分割、器械檢測與計數、磁力共振掃描的高分辨率圖像生成等手術相關任務的感知、分析和處理。劉宏斌指出，模型與其他生成式人工智能工具不同之處，是會提供搜尋資料的來源，確保模型提供的答案高度可信和可追溯。

長遠目標融合機械人做手術

該模型目前在10多間醫院做內部測試及持續優化，包括香港大學深圳醫院及威院，威院腦神經外科已使用該模型約3個月。中文大學外科學系神經外科組主任陳達明稱，模型主要給實習生及初級外科醫生使用，反應及效果理想，有助他們學習並即時獲得腦神經外科的相關知識。陳指訓練一名實習生成為專科醫生需時8年，實習生可在課堂以外時間使用該模型，相信有助縮短訓練時間。

劉宏斌表示，團隊會繼續研發更多不同功能，長遠目標是將模型融合機械人，由醫生設定手術方案予機械人做手術，惟預計需約20年時間。至於將來模型推出市面後會否收費，劉說未來肯定要找一條「可持續發展的道路」，例如尋找資助及與企業合作，透露目前已跟數間企業接洽。

明報記者