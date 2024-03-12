曾鈺成：23條內地字釋義 或需特別程序

【明報專訊】政府上周向立法會提交《基本法》23條草案，立法會前主席曾鈺成今日在本報撰文，提到國家秘密罪中，就「國家安全」採用內地國安法定義，當中使用「人民福祉」和「重大利益」等字眼。他認為若以普通法草擬條文，則需要「釋義」，但本港法律不宜為全國法律用語釋義；如法庭審理案件時要解釋定義，或需涉及特別程序。他又指出，「危害國安罪行」的定義採用「枚舉法」，即列出本港法律所界定危害國安的罪行，以及23條草案與國家秘密相關罪行，惟認為定義對評估披露某項資料會否危害國安的幫助不大。
指煽恨條文中文版待改進
曾鈺成以「大功即將告成 微調仍有空間」為題撰文，再次提到政府提出「煽動意圖」涵蓋「意圖引起香港特區居民間或中國不同地區居民間的憎恨或敵意」，認為相關表述令人覺得個別人或族群間爭吵，若相互引起敵意，便構成危害國安。他指政府向立法會解釋時，強調針對的並非個人和個人之間的憎恨或敵意；而解釋草案時，英文版意思更清楚，故認為把立法原意準確表達，中文版「仍有改進空間」。
草案就「境外勢力」定義新增「國際組織」，曾鈺成稱留意到坊間質疑「境外勢力」定義範圍劃得太寬，予人「生人勿近」之感。惟他認為非所有「境外勢力」都是「魔鬼」，只要跟「境外勢力」合作做正當合法的事，便不會犯罪。
身兼民建聯創黨主席的曾鈺成，上月曾在本報撰文評論23條立法，包括關注煽動罪「打擊面」較大。工聯會陳穎欣其後在網上發布短片，質疑曾鈺成說法「哽耳」。民建聯何俊賢則認為不是「任何提出疑慮的人，都變成反對23條立法」，並強烈譴責攻擊、博取流量及違反「愛國者治港」的行為。