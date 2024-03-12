紀立信稱年事高 辭終院海外法官 立國安法前15人現剩9人 司法機構：24年平均10人

據終院網站，紀立信1938年澳洲出生，1998至2008年期間出任澳洲高等法院首席大法官，2009年起成為香港終審法院海外非常任法官，2020年獲頒金紫荊星章。

現85歲 任終院法官15年

司法機構回覆本報稱，感謝紀立信在過去擔任非常任普通法法官15年間，對終院工作的巨大貢獻及對香港法治的支持，又稱紀立信離任對終院運作無重大影響；2000年至今，「非常任法官」的數目平均約10名，其中14年都不超過10名，而終院上訴個案數字一直保持穩定。

最後審訊鄒幸彤煽集結案

認同有權挑戰禁令合法否

紀立信最後一次審訊案件為今年1月前支聯會副主席鄒幸彤的六四煽惑集結案，終院一致裁定律政司上訴得直。鄒幸彤爭議她有權在刑事審訊挑戰禁令是否合法和合乎比例，終院5名法官有分歧，紀立信與另兩名法官認為鄒可挑戰禁令。

現時9名海外非常任法官分別來自英國、澳洲及加拿大，其中89歲賀輔明及86歲范理申比紀立信更老，其餘年齡介乎71歲至82歲（見表）。特首李家超曾任命一名海外非常任法官，為澳洲高等法院前法官祈顯義。

2020年2月《港區國安法》實施前，終院有15名海外非常任法官，條例實施至今多名法官辭任或離世，其中施覺民及何熙怡表明因「國安法」而離任；韋彥德和賀知義表示，難以在不被視為替一個背棄政治自由及言論自由的政權背書下，繼續擔任香港終院法官；簡嘉麒在2020年6月29日離任，無表明原因；華學佳2023年病逝。不過5名英籍法官及4名澳洲及加拿大法官在2022年分別發聲明稱繼續留任，包括紀立信。