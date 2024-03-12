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天瑜父悼愛女：爸爸跟你約定，他日天家再見

【明報專訊】罹患「橫紋肌肉瘤」的8歲女童周天瑜近4年前疑因醫療事故變成植物人，天瑜爸爸昨在facebook證實前日天瑜離世的消息並悼念女兒，稱天瑜是他生命中「最快樂最甜蜜的回憶」，也是「最深刻最痛苦的經歷」，已成立治喪委員會處理後事。

天瑜爸爸昨在「天瑜醫療事故關注組」facebook發文，回憶天瑜2018年確診癌症後嘗盡苦頭，如今得到解脫，不再有任何痛苦，「爸爸跟你約定，我們他日天家再見」。他記錄了天瑜最後時刻，女兒在家人陪伴下於周日下午約3時40分安詳離世，臨走那刻「用盡最後的力氣張開雙眼」看父母。

他感恩一直關注和支持天瑜的朋友，深信天瑜一定感受到大家的關愛。他說自己仍有病在身，天瑜後事由慈善機構香港關懷力量撥款處理，由該機構會長及公共關係總監代表處理後事，詳情在落實後再公布。同樣患癌的天瑜爸爸說前天開始發高燒，加上愛女突離世，已心力交瘁，為未及時回覆問題向傳媒致歉。

天瑜2020年5月於瑪麗醫院做手術切除腫瘤時疑出現醫療事故，變成植物人，家人指控院方手術期間延遲替天瑜輸血48分鐘，導致心跳停頓52分鐘。天瑜爸爸向醫管局提出民事索償，雙方去年在無損權益下達成和解，即不代表任何一方在事件上承認責任，天瑜爸爸另正循刑事途徑追究。

相關字詞﹕橫紋肌肉瘤 植物人 小天瑜 天瑜

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