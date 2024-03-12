租潛逃者單位可囚7年 議員指擾民冀檢視

管浩鳴：重過「國家秘密」 廖長江：一知就要搬？

法案委員會昨審議針對指明潛逃者的多項禁制措施，包括禁止提供或處理資金，禁止向其租賃或租出不動產，禁止與其合資或合伙成立企業等。管浩鳴會後稱，若巿民租屋後業主成為指明潛逃者，租客則成為資助者，面對最高7年刑期，情况不合理，冀政府考慮量刑問題。

廖長江昨在會上促請當局檢視禁制措施對第三方的影響，如潛逃者擁有的聯名物業如何出售、拖欠銀行債務的處理方法等。他特別關注倘業主成為潛逃者，租客是否要馬上搬走，「一見到新聞（報道業主）是逃犯、潛逃者，就即刻要找酒店，拖埋仔女、父母、妻兒全部搬去酒店。如果要求去到這樣是很擾民」。新民黨黎棟國關注與潛逃者所簽租約的法律效力及相關民事責任。

保安局：生意伙伴可申特許處理資金

保安局副秘書長廖李可期稱，當局第一步會先公開指明潛逃者身分，確保受影響第三方有時間部署，減低影響。她說政府認同沒理由懲罰在逃者生意伙伴及不相關者，需要時可向保安局長申請特許處理資金。自由黨張宇人指出，若合伙人或合資伙伴潛逃並遭資產凍結，或致公司未能營運，欲解散亦可能有困難。律政司長林定國稱，若涉分紅、出售股票、處理解散公司後剩餘資產，相信要向保安局長申請特許，如開設獨立銀行戶口處理潛逃者花紅。

通緝半年始禁制 議員倡刪時限政府稱檢視

《草案》訂明禁制措施要待拘捕令發出6個月後才能實施，多名議員批評條款有礙及時打擊潛逃者，倡「加辣」刪除條款。民建聯陳克勤認為政府不應「菩薩心腸」，黎棟國批如「用麻繩綁着自己對手」。保安局長鄧炳強解釋，有關條文旨在給潛逃者空間考慮回港投案，承諾再檢視。

（23條立法）