讓路23條 立會會期騰空至周四 水務草案議員議案撤回 周五內會維持

立法會《維護國家安全條例草案》委員會上周五（8日）審議草案4小時，上周六（9日）起一連3日每日審議8小時。以全份草案181項條文計算，至昨日已完成近五成；其中涉定義、罪行及罰則等條文有106項，截至昨日審議到第89項，即逾八成。

將跟足程序交內會 不會直上大會

黎棟國認為現時審議進度理想，氣氛良好，「問又問得仔細，答又答得精彩」。至於審議後的跟進工作，他稱必須「跟足程序」，委員會完成審議後向內會匯報，再由政府決定何時恢復二讀。據了解，23條立法目前計劃仍會走足程序，法案委員會完成工作後將向內務委員會匯報，不會「直上」大會。按立法會日程，周四前有多項會議調動，但周五的內會維持。按慣例，法案委員會完成審議後會先到內會報告，然後再交付大會恢復二讀及三讀通過。至於23條草案會否趕及本周五呈交內會，有議員稱「不知道」，未知當局安排如何。

發展局：條例措辭需覆核 議員：待更合適時機

消息稱，為騰空更多時間，確保明午及周四有空檔續審23條，原定審議的政府法案及議員議案均需「讓路」。明天立法會大會大削議程，發展局長甯漢豪昨撤回恢復二讀辯論《水務設施修訂條例草案》，民建聯梁熙及醫衛界林哲玄先後撤回原定明提出的議員議案。被問到撤回《水務設施修訂條例草案》原因，發展局昨回覆稱，正如向立法會秘書處解釋，由於《水務設施條例》及《水務設施規例》有不少相互關聯和技術條文，政府要仔細覆核，確保草案與條例或規例的措辭一致，完成後會盡快重新提交。

梁熙昨撤回提出「全面規管非應邀來電」議員議案，他稱會待更合適時間重新動議；對於是否要「讓路」予23條立法則未有回應。林哲玄稱無接獲消息或指令要「讓路」取消議案，但昨有其他議案撤銷後，自己陸續收到傳媒查詢，不禁思考應否一同撤銷「積極推展醫療再融資」議案，原因之一是近日社會焦點落於23條，可留待社會氣氛更合適時才重提。被問撤回議案會否可惜，他稱無大問題，因近日政府提出公營醫療收費檢討，反映當局有心處理議題。

立法會近日多個事務委員會改期，「食物安全及環境衛生事務委員會」原定今日舉行會議，順延至本周五。至於暫定本周五開會的「衛生事務委員會」及「交通事務委員會」，當局昨繼續向立法會提交會議文件。兩個委員會主席陳凱欣及陳恒鑌稱，暫無收到改期通知。

本周五內委會議程仍未包括23條立法，財委會將緊接召開4小時會議。對於財委會要否因應23條立法調動，主席陳振英稱本周及下周議程眾多，撥款項目應當局要求，需趕及在下月1日前通過，靈活度較小。

（23條立法）

明報記者

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