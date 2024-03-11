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港聞

港聞二

英涉反恐被捕者 87%羈押少於7日

【明報專訊】英國反恐及國安法例容許警方向法庭申請延長羈押被捕人，根據內政部按季披露的反恐案件拘捕數據，自2001年下旬計，被捕人約一半被羈押少於48小時，共87%被羈押少於7日，未用盡法例訂下的14日上限。獨立審查員Jonathan Hall受訪時解釋，當地警方多因破解疑犯手機或電腦裝置需時而提出延長羈押，儘管甚少用盡期限，但暫時毋須收窄法例寫法，以保留彈性。

近年被捕者減 押逾48小時比例升

內政部數據顯示，自2001年9月起，反恐案件的獲釋被捕人中47%在一日內獲釋，69.9%在48小時內獲釋，93%羈留不多於7日。至於被落案控告者，整體近78%被捕人被羈押不多於7日（見表）。被捕人數在剛實施首5年介乎160至270人，2020至2022年跌至35宗或以下，被捕首48小時獲釋比例減少，例如2022年為23%，顯示被捕人數減少的同時，面對多於48小時羈押的比例更高。另一邊廂，2019至2022年警方向法庭申請延長被告羈押，則是100%獲批准。

審查員：延長多涉破解電子設備

羈押14日需「很強理由」

Hall表示，延長羈押多數因為警方需破解多部電子設備，一般要動用大量警隊資源人手，「我的經驗中，警方扣留時無意多出實際所需，如果要扣押足14日，一般都要有很強的理由」。他憶述，警方在審裁處閉門申請時須提交一張報表，向法庭及辯方律師交代參與調查的警員數目，以解釋為何需要更長羈押時間。

用盡14日羈押上限的情况雖少，但Hall認為每宗個案都不同。他舉例說，假設警方留意到網上討論區討論槍械，拘捕當刻未必知道到底是幾個小孩吹牛、其實並無槍械，抑或有人藏有槍械準備襲擊，甚至有多人經訓練及有組織行事，所以要保留彈性，以免面對較嚴重的個案束手無策。

英國內政部暫未回應會否類似反恐法例一樣，公布全國在《國家安全法》下拘捕的統計數據。Hall強調「統計是個好東西」，定期公布十分重要，例如去年向國會提交的報告，就提及更多非白人在反恐法例下被截停搜查，但涉干犯反恐法例被捕的卻以白人較多。

他稱會要求英國當局定期公布拘捕羈押數據，協助他分析法例運作趨勢，也有助國會監察。

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