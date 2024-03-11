英設專員檢視國安法 每年報告國會 梁定邦：港制度不同 不宜跟

明報記者 林勵

獨立審查員：可向高官警員提問

獨立審查員Jonathan Hall不評論香港23條立法，強調不能單純對比兩個地方的法律條文，而要看整體制度及保障，「如果沒有英國獨立的法庭、新聞自由、獨立檢控和我有份的監察機制，我可能也不會接受英國如國安法般廣泛的法律」。

審查員角色經公開招聘後由內政大臣委任，每個任期3年並可續期。在英國新的國安法中，不少部分參考英國2000年通過的《反恐法》。兩法共通點之一，是規定英國內政部委任獨立審查員檢討法例，每年向國會提交報告。

同時擔任反恐法例及國安法例審查員的Hall受訪時解釋，角色源於國會1970年代不時就北愛爾蘭通過緊急法例，但政府在國會審議時未必可將機密資料公開，在政府壟斷資訊的情况下，議員未必一定掌握為何需要類似法例。

可查敏感資料及警員守則

了解被延長羈押犯情况

Hall指出，審查員有權查看所有相關資料，包括英國警方內部守則，有需要甚至可翻看敏感情報資料；在不介入執法下，他也有權向個案警員查詢，例如每當英國法庭批准延長反恐疑犯羈押，都會有獨立探訪員到指定扣押地點，向警員了解疑犯羈留狀况，並向他傳閱報告。「如果有人被扣留很長時間，我就可能會聯絡警方問，這個個案關於什麼？」

多次出席國會會議的Hall表示，檢討的焦點是法例運作，「我不止是看法例，而是看它如何運作，所以我會與政府官員交談，我和前線警員交談，找出他們怎樣運用法例。這容許我回到法例字眼，看看有無東西可改進，或加強保障防止被濫用」。

由於掌握制度及接觸到一般人接觸不到的資料，Hall任內也分析潛在法律爭議，例如曾贊成英國政府應容許「聖戰新娘」貝居姆（Shamima Begum）返英。他近期發表的法律分析，便是有關英國全國多次出現支持巴勒斯坦的遊行集會——當地有聲音說集會人士可能被視為支持恐怖組織而犯法，Hall提出如再收緊限制，會不合理地限制言論自由。

助國會理解法例 「不感壓力」

他解釋，在國家安全多數屬於跨黨派共識下，議員很難反對立法，所以獨立意見更形重要，他任審查員期間也不受政府任何壓力。「我沒有任何選民，也沒有任何政治義務，所以每當有新法提出，我一直嘗試協助議會理解。」

除了協助國會理解法案建議，Hall也有份爭取到改善執法程序，警方向自閉症人士採取反恐管控措施時，故慮心理學家意見。他一直游說，當局容許接受嚴苛反恐監管措施的嫌疑人持有手提電話，因為在英國倘無手機，幾乎無可能求職及融入當地社會。

「制度需法官警方傳媒國會各司其職」

Hall強調，制度運作不能只靠一人之力，例如寄望法官，而是整個法律制度中法官、陪審團制度、檢控官、警方、情報機關、傳媒及國會各司其職。「我這角色的好處，就是我可以隨時舉手說，這個問題可能有點蠢，但為什麼不能這樣做？其中一位前審查員形容，這角色有點似牛虻，我也喜歡一直跟進及提問，有點惱人，周圍去『滋擾』人。」