港人組織籲美制裁港官 港府譴責指或屬勾結外力

指「反華組織」行徑印證23條必要

香港自由委員會基金會在聲明稱，23條罪行定義模糊和廣泛，港府可針對任何行使權利和自由的個體判處嚴重刑罰，破壞香港人權。

特區政府發言人昨稱，《維護國家安全條例草案》正在立法會法案委員會審議，「反華組織」香港自由委員會基金會「公然叫囂向履職盡責的中央和特區官員作出所謂『制裁』，妄圖恫嚇他們，完全漠視特區正當立法程序，充分顯示其卑劣用心，特區政府予以強烈譴責」。

發言人指出，正被香港國安處通緝的許穎婷是該組織骨幹成員，該組織已多次發動反華行動，行徑印證《條例草案》中建議針對被控危害國家安全罪行潛逃者的措施之必要，包括禁止向潛逃者提供或處理其資金、撤銷特區護照等，措施亦有必要保障處理涉及國安案件或工作的人員。

發言人又重申，23條立法草案「會尊重和保障人權確立為維護國家安全立法的基本原則，明確規定依法保護根據《基本法》和兩條國際人權公約適用於特區的有關規定享有的權利和自由」，政府會無畏無懼維護國安，「早一日完成立法，國家安全受威脅的風險便少一日」。

據網站介紹，香港自由委員會基金會主席Mark Clifford為壹傳媒前非執董，曾被壹傳媒創辦人黎智英邀請擔任「Live Chat with Jimmy Lai」節目嘉賓討論時政。

明報記者

（23條立法）