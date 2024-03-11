醫療收費調整年內交代方案 范鴻齡：研減門診處方藥量

【明報專訊】政府正檢討公營醫療收費，醫衛局長盧寵茂昨稱現時公院急症室和門診病人可獲處方大量藥物「幾抵」，若市民小病時付出多點費用，醫管局可集中資源幫助弱勢社群及重病患者，當局今年內將交代檢討初步方案。醫管局主席范鴻齡透露正探討減少門診處方藥量，每次診症最多可處方4星期分量。立法會醫衛界議員林哲玄認為醫管局不應再按病人覆診間距決定藥量，並應加強藥劑師角色。
盧寵茂：
冀集中處理低收入用貴藥者
收費檢討方向之一是調整急症室收費，打擊濫用。盧寵茂昨於無綫《講清講楚》稱，病人分流是其中一項要處理的事，亦冀集中處理兩類病人，其一是低收入者；醫管局去年診治300萬病人中，13%屬領取綜援等社會福利者、可豁免收費，當局擬擴至涵蓋更多弱勢社群。
另一類是癌症病人等使用昂貴藥物者。盧引述醫管局數據稱，他們平均每年花約5000元藥費，其中5%每年耗費14萬至30萬元，又稱他們本非低收入，卻因突如其來的重病招致沉重負擔，當局應集中資源幫助，避免他們「因病致貧」。他稱該些病人現可申請費用豁免，醫管局會個別審批，日後將有更清晰機制。
現時公院急症室和普通科門診均免藥費，專科門診則每種藥物收15元，最多可處方16周藥量。盧寵茂認為「50元普通科門診拿這麼多藥，急症室180元可照X光檢查，還可以拿藥」，形容收費「幾抵」，若市民小病時付出多些，有助集中資源幫助大病患者。他強調收費檢討首要考慮是醫療成本，其次是市民承擔能力、資源運用優次、照顧弱勢社群，「最終是社會接受程度」。
醫局另正檢討門診藥費
范鴻齡昨日出席一個活動時稱，醫管局上年度藥物開支逾96億元，佔總開支逾一成，正檢討門診藥物收費制度。他稱以往門診處方「需要時服」的藥物會開足16周分量，現已可減至原有的一半或四分之一，將探討能否將所有門診藥物限制於每次4周，其後覆配。
議員倡擴藥劑師開藥權限
林哲玄向本報稱，不少病人服不完或不會服用部分藥物，建議醫管局按藥物種類和每月收費。林建議擴大公院和社區藥劑師權限，日後覆診最多處方3至4周藥物，服畢後由藥劑師評估藥效和副作用，按指引決定繼續開藥或轉藥，「不需要因為每4個月或半年才見一次（醫生），夾硬開幾個月藥」。
另外，韓國醫生工潮持續，盧寵茂稱受害的是當地市民，全港醫生應引以為鑑，又稱有意見提出立法禁止醫生罷工，但他認為這是最後、較差的方法，強調要信賴醫療專業，而非由法律專業控制醫療專業。