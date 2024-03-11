醫療收費調整年內交代方案 范鴻齡：研減門診處方藥量

盧寵茂：

冀集中處理低收入用貴藥者

收費檢討方向之一是調整急症室收費，打擊濫用。盧寵茂昨於無綫《講清講楚》稱，病人分流是其中一項要處理的事，亦冀集中處理兩類病人，其一是低收入者；醫管局去年診治300萬病人中，13%屬領取綜援等社會福利者、可豁免收費，當局擬擴至涵蓋更多弱勢社群。

另一類是癌症病人等使用昂貴藥物者。盧引述醫管局數據稱，他們平均每年花約5000元藥費，其中5%每年耗費14萬至30萬元，又稱他們本非低收入，卻因突如其來的重病招致沉重負擔，當局應集中資源幫助，避免他們「因病致貧」。他稱該些病人現可申請費用豁免，醫管局會個別審批，日後將有更清晰機制。

現時公院急症室和普通科門診均免藥費，專科門診則每種藥物收15元，最多可處方16周藥量。盧寵茂認為「50元普通科門診拿這麼多藥，急症室180元可照X光檢查，還可以拿藥」，形容收費「幾抵」，若市民小病時付出多些，有助集中資源幫助大病患者。他強調收費檢討首要考慮是醫療成本，其次是市民承擔能力、資源運用優次、照顧弱勢社群，「最終是社會接受程度」。

醫局另正檢討門診藥費

范鴻齡昨日出席一個活動時稱，醫管局上年度藥物開支逾96億元，佔總開支逾一成，正檢討門診藥物收費制度。他稱以往門診處方「需要時服」的藥物會開足16周分量，現已可減至原有的一半或四分之一，將探討能否將所有門診藥物限制於每次4周，其後覆配。

議員倡擴藥劑師開藥權限

林哲玄向本報稱，不少病人服不完或不會服用部分藥物，建議醫管局按藥物種類和每月收費。林建議擴大公院和社區藥劑師權限，日後覆診最多處方3至4周藥物，服畢後由藥劑師評估藥效和副作用，按指引決定繼續開藥或轉藥，「不需要因為每4個月或半年才見一次（醫生），夾硬開幾個月藥」。

另外，韓國醫生工潮持續，盧寵茂稱受害的是當地市民，全港醫生應引以為鑑，又稱有意見提出立法禁止醫生罷工，但他認為這是最後、較差的方法，強調要信賴醫療專業，而非由法律專業控制醫療專業。