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金庸百歲誕辰官民同紀念 襄陽亮燭故里展珍稿

【明報專訊】3月10日是著名武俠小說家、《明報》創辦人金庸誕辰100周年，內地多處均舉行紀念活動。湖北襄陽市金庸迷昨天凌晨在襄陽古城牆上用蠟燭擺出「俠之大者」紀念，金庸故里浙江嘉興海寧市則舉辦「金庸百年紀念展」，展出逾800件展品，晚上在袁花鎮金庸故居前舉行主題晚會。嘉興市將向金庸迷發放「江湖護照」1萬本，可免費遊覽嘉興29個國家A級以上的景區、南湖及金庸故居，今天將舉辦文化交流大會，回顧金庸一生。

金庸「射雕三部曲」多次提到郭靖、黃蓉夫婦堅守襄陽城的故事，令襄陽聲名遠播。有金庸迷昨日凌晨登上襄陽古城牆，用蠟燭擺出「俠之大者」與「100」字樣，以紀念金庸百年誕辰。另有不少網民以各種方式紀念，包括展示家中收藏金庸小說，擺放蠟燭等。

李志清為展覽作畫

金庸家鄉浙江嘉興海寧市舉辦的「赤子心 家鄉情」金庸百年紀念展昨日開幕，通過800件手稿、照片、圖書報刊、書畫作品、數碼展品，介紹金庸生平、成就及文學影響；當中3頁《笑傲江湖》手稿是目前所知唯一存世的連載版手稿，《天龍八部》手稿則由金庸生前親自贈予家鄉海寧。展覽也獲大公文匯傳媒集團和香港明報集團支持，展出1948至2009年金庸在《大公報》《明報》等報紙發表的文章原件。本港漫畫家李志清專門為展覽創作《書劍恩仇錄》主題畫作《海寧觀潮圖》，他接受現場記者訪問時說：「『俠』是金庸小說的主角群體，『潮』是金庸成長過程中的家鄉記憶，這幅畫作所呈現的正是金庸的創作起點和家鄉情結。」

袁花鎮金庸故居前廣場昨晚則主辦「百年俠骨 碧海潮聲」金庸誕辰100周年主題晚會。金庸故居明天（12日）將正式對外開放。

嘉興派「江湖護照」免費遊景區

嘉興市官方今日將偕杭州、金華、舟山、衢州、麗水5城，舉辦金庸誕辰100周年文化交流大會，回顧金庸一生，並將向金庸迷實名制發放「江湖護照」1萬本，憑護照可免費遊覽嘉興29個國家A級以上景區、南湖、金庸故居等，並會選取首1000個名額，贈送金庸書籍一本。

嘉興官方早前在記者會表示，金庸曾六回故鄉，留下許多深刻足迹，嘉興十分重視這些文化標識的傳承，並提升金庸故里和金庸書院作為文化地標的地位；當局已開設3條遊覽路線，方便民眾在海寧尋找金庸足迹或作品中的場景。

官媒：武俠世界凝文化認同

中新社昨日刊發評論稱，今日還在紀念金庸，是因為他構建出妙趣橫生、蕩氣迴腸的武俠世界，影響深遠，凝結一代又一代華人的文化認同。

藝人劉亦菲、黃曉明、周迅、劉濤等昨亦發短片紀念。本港藝人陳法蓉昨在微博表示，感恩曾在《鹿鼎記》改編電視劇《小寶與康熙》演出，「是我的榮幸」。

另外，北京大學、南開大學、浙江大學昨均刊文紀念，講述與金庸的淵源，其中浙大將辦紀念展，展出龍泉鑄劍師依據金庸小說打造的31把刀劍。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕明報 誕辰 故里 武俠小說 金庸

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