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港聞

港聞二

煥然懿居三座擬揀樓比率無減

【明報專訊】市區重建局港人首置項目「煥然懿居第三座」完成資格審核工作，首批申請者下周一（18日）揀樓。市建局行政總監韋志成稱，項目收到3669份有效申請，當中逾千名申請者於去年12月應邀出席面見，其間正值樓市下行、利率高企，加上項目有轉讓限制，但出席率與「煥然懿居」第一及第二座推售時相若，反映首置買家對置業的實質需求不減，具地理優勢的首置項目仍有一定吸引力。

韋志成：反映首置需求不減

韋志成又稱，自從財政司長在預算案宣布全面撤銷樓市「辣稅」，私人住宅市場過去兩周成交個案急增，樓市氣氛好轉，相信有助推動部分抱觀望態度的首置申請者把握上車機會。

市建局去年9月推出「煥然懿居第三座」，提供260個單位，韋志成昨發表網誌稱市建局團隊已完成資格審核工作，並按早前定出的優先次序，分批邀請合資格申請者選購單位，首批申請者下周一揀樓，料3月底至4月初完成整個銷售程序。

他說，團隊去年12月中開始安排申請者會面，詳細審核申請資格。他留意到當時社會有意見指在樓價下跌情况下，首置單位折扣率由去年9底公布時的七八折調整至八七折，估計不少首置者會放棄出席資格審核，惟最終逾千申請者出席會面，出席率與「煥然懿居」第一及第二座推售時相若，反映在樓市回落下，具地理優勢的項目對首置買家仍有吸引力。

七成屬一人申請

整體40歲或以下居多

韋志成說，數據反映這類首置買家對置業的實質需求不減，加上項目位於市區，交通方便，又以私人住宅質素水平建造，配套設施包括會所，單位定價較市價低，切合首置者自住需要。市建局分析700個合資格申請者資料，發現約七成為一人申請者，其餘為家庭申請者，當中以二人家庭為主，佔家庭申請者總數七成；整體申請者以年輕一代居多，約85%為40歲或以下，反映年輕人對首置需求較殷切。

相關字詞﹕市區重建局 煥然懿居第三座

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