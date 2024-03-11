消息：情况持續惡化 天瑜昨拔喉離世

今年8歲的周天瑜2018年確診橫紋肌肉瘤，2020年5月於瑪麗醫院做手術切除腫瘤時懷疑出現醫療事故，自此變成植物人，其家人指控院方手術期間延遲替天瑜輸血48分鐘，導致女兒心跳停頓52分鐘。

天瑜父母對愛女不離不棄，並於2021年開設facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」，不時分享愛女留醫點滴，獲大批網民關注。天瑜爸爸去年亦確診「惡性肌肉腫瘤」，已擴散至左肺，早前說經過電療和化療後，病情已好轉。

父上周五上載短片

稱女兒需改輸葡萄糖水

天瑜爸爸早前透露，天瑜去年底開始心臟衰竭，使用強心藥無效，形容她生命正在倒數，「雖說這幾年來我們都已經有了心理準備，但當事情真的要發生的時候，那種椎心之痛實在難以形容」，天瑜其後亦胃出血。他上周五（8日）於facebook上載短片，稱女兒近日腸道無法蠕動，要暫停餵食，改為輸葡萄糖水。

天瑜爸爸向醫管局提出民事索償，雙方去年在無損權益下達成和解，即不代表任何一方在事件上承認責任，天瑜爸爸另正循刑事途徑追究事件。

據了解，天瑜離世不影響7位數字金額的賠償安排。天瑜爸爸早前稱因考慮到女兒最大利益而接受賠償，形容是無奈下的決定。