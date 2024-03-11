明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

消息：情况持續惡化 天瑜昨拔喉離世

【明報專訊】罹患「橫紋肌肉瘤」的女童周天瑜近4年前接受手術期間疑因醫療事故變成植物人，自此在瑪麗醫院兒科深切治療部留醫，情况一直受社會關注。消息稱，天瑜近日情况持續惡化，家人昨決定替其拔喉。她傍晚離世，結束短短8年的一生。本報昨晚曾向天瑜爸爸和醫管局查詢，截稿前未獲回覆。

今年8歲的周天瑜2018年確診橫紋肌肉瘤，2020年5月於瑪麗醫院做手術切除腫瘤時懷疑出現醫療事故，自此變成植物人，其家人指控院方手術期間延遲替天瑜輸血48分鐘，導致女兒心跳停頓52分鐘。

天瑜父母對愛女不離不棄，並於2021年開設facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」，不時分享愛女留醫點滴，獲大批網民關注。天瑜爸爸去年亦確診「惡性肌肉腫瘤」，已擴散至左肺，早前說經過電療和化療後，病情已好轉。

父上周五上載短片

稱女兒需改輸葡萄糖水

天瑜爸爸早前透露，天瑜去年底開始心臟衰竭，使用強心藥無效，形容她生命正在倒數，「雖說這幾年來我們都已經有了心理準備，但當事情真的要發生的時候，那種椎心之痛實在難以形容」，天瑜其後亦胃出血。他上周五（8日）於facebook上載短片，稱女兒近日腸道無法蠕動，要暫停餵食，改為輸葡萄糖水。

天瑜爸爸向醫管局提出民事索償，雙方去年在無損權益下達成和解，即不代表任何一方在事件上承認責任，天瑜爸爸另正循刑事途徑追究事件。

據了解，天瑜離世不影響7位數字金額的賠償安排。天瑜爸爸早前稱因考慮到女兒最大利益而接受賠償，形容是無奈下的決定。

相關字詞﹕小天瑜 植物人 橫紋肌肉瘤 天瑜

上 / 下一篇新聞

金庸百歲誕辰官民同紀念 襄陽亮燭故里展珍稿
金庸百歲誕辰官民同紀念 襄陽亮燭故里展珍稿
醫療收費調整年內交代方案 范鴻齡：研減門診處方藥量
醫療收費調整年內交代方案 范鴻齡：研減門診處方藥量
控煙諮詢結果「快將公布」 盧寵茂：先推溫和措施
控煙諮詢結果「快將公布」 盧寵茂：先推溫和措施
馬時亨倡民間闡釋23條 挽歐美客 稱外商關注法制網絡自由 金融四支柱仍穩健
馬時亨倡民間闡釋23條 挽歐美客 稱外商關注法制網絡自由 金融四支柱仍穩健
財赤爭論 認同人口老化結構問題 政府開支增稅收減
財赤爭論 認同人口老化結構問題 政府開支增稅收減
中東崛起帶商機 馬：港配套不足
中東崛起帶商機 馬：港配套不足
港人組織籲美制裁港官 港府譴責指或屬勾結外力
港人組織籲美制裁港官 港府譴責指或屬勾結外力
英設專員檢視國安法 每年報告國會 梁定邦：港制度不同 不宜跟
英設專員檢視國安法 每年報告國會 梁定邦：港制度不同 不宜跟
英涉反恐被捕者 87%羈押少於7日
英涉反恐被捕者 87%羈押少於7日
指個別英例「範圍廣」 擬問傳媒影響
指個別英例「範圍廣」 擬問傳媒影響
「獨立監察總有好處」 梁：國安法有條文反映類似精神
「獨立監察總有好處」 梁：國安法有條文反映類似精神
江豚屍現泳灘 今年第13宗擱淺
江豚屍現泳灘 今年第13宗擱淺
購票平台涉騙220萬 拘5人 逾150人中招 67萬涉MIRROR演唱會最大筆
購票平台涉騙220萬 拘5人 逾150人中招 67萬涉MIRROR演唱會最大筆
流感併發心肌炎 8歲童危殆
流感併發心肌炎 8歲童危殆
煥然懿居三座擬揀樓比率無減
煥然懿居三座擬揀樓比率無減
灣區熱搜：乘養生風潮 攻入南頭古城中英街 港人涼茶老舖減甜 疫後生意反彈
灣區熱搜：乘養生風潮 攻入南頭古城中英街 港人涼茶老舖減甜 疫後生意反彈
灣區熱搜：商場店「講錢」 氛圍遠遜街舖
灣區熱搜：商場店「講錢」 氛圍遠遜街舖
灣區熱搜：操刀新舖設計 建築師子：接手家業會被看不起
灣區熱搜：操刀新舖設計 建築師子：接手家業會被看不起
廚餘骨料製磚頭 減廢兼減碳排放
廚餘骨料製磚頭 減廢兼減碳排放
基地暫處農場 商業營運後或需搬出
基地暫處農場 商業營運後或需搬出
【Emily】羅奇話速推23條突顯玩完論所關注 議員紛駁斥 周浩鼎轟「似乎想與港為敵」
【Emily】羅奇話速推23條突顯玩完論所關注 議員紛駁斥 周浩鼎轟「似乎想與港為敵」
【Emily】曾俊華：冇理由有人就跌落山唔大嗌提醒
【Emily】曾俊華：冇理由有人就跌落山唔大嗌提醒
【Emily】Web3盛事「Consensus大會」落戶香港 旅發局：成功爭取
【Emily】Web3盛事「Consensus大會」落戶香港 旅發局：成功爭取
【Emily】啟德供冷系統增用預製件 減施工時間
【Emily】啟德供冷系統增用預製件 減施工時間
【Emily】「曾經港青」 政協常委談發迹史 的哥做起
【Emily】「曾經港青」 政協常委談發迹史 的哥做起
【Emily】醒獅錦標賽港隊失足 打氣聲下再起舞
【Emily】醒獅錦標賽港隊失足 打氣聲下再起舞