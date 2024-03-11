購票平台涉騙220萬 拘5人 逾150人中招 67萬涉MIRROR演唱會最大筆

3人有份吸客 報案稱受騙

油尖警區刑事調查隊蘇倩怡督察稱，2月獲3人報案指被一名女子詐騙，該女子聲稱能直接聯絡主辦方，用正價加小額手續費購門票，報案人起初成功交易。3報案人去年3月開設通訊軟件群組「全港最大型演唱會訂飛平台」，聲稱可聯絡主辦方以原價購票，故群組反應活躍，群組人數增至156，包括3報案人。去年8至12月期間，群組成員累計付逾200萬元予報案人買逾1900張門票，惟最終只200多張到手。

警方經調查後，上月拘捕一名女子，相信約一半資金非用來購買門票，包括償還私人借貸及營運個人公司。據悉，她於網上平台出售肥皂等手工品，欠債約40萬元；另一半資金則用來買「黃牛飛」，因有小量成功購票例子，誘使他人繼續購買。

另外，警方調查期間發現涉案群組名稱嘩眾取寵，3名報案人訛稱自己可直接聯繫主辦單位，多次於群組承諾如不能提供門票，可獲全額賠償，同時就每張門票收取10元手續費從中獲利。經資金流向分析又發現3人未有將所有款項全數轉帳予首名被捕人，其中一名報案人更於案件將被揭發前，把大量資產轉移予親友，警方不排除當中涉受騙人資金，其舉動有洗黑錢之嫌，甚至逃避民事訴訟或法律責任。

助轉移資產 親友被捕

警方上周五（8日）再拘捕4人，包括3名報案人及協助處理資金的親友。5名被捕女子分別涉嫌詐騙、串謀詐騙及洗黑錢，當中一人報稱為商人，其餘4人分別從事文員及會計；3報案人是朋友關係，經友人介紹認識首名被捕人。