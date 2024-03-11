中東崛起帶商機 馬：港配套不足

餐廳少清真食品 酒店缺祈禱房

他認為香港開拓中東市場的準備仍未足夠，例如伊斯蘭教徒需要清真認證食品（Halal food），惟香港目前較少提供該種類的高檔餐廳，「如果你去倫敦或者馬來西亞，都有很多這類餐廳」。馬續稱，穆斯林亦有定期祈禱習慣，但香港酒店較少有祈禱房，故認為香港在增設相關配套方面需加把勁。

擔任富衛集團主席的馬時亨指出，富衛在馬來西亞設分公司，並有團隊專門負責伊斯蘭保險產品（takaful products），若香港發展伊斯蘭金融，就需培訓相關領域的專業人士。富衛在香港的辦公室亦設有祈禱房。

稱港拓東南亞市場具優勢 勝星洲

香港與中東國家關係或不如新加坡緊密，但馬時亨指出，香港在東南亞市場較新加坡更具優勢，例如本港與泰國、馬來西亞、印尼等國家關係良好，「很多東南亞人都很喜歡香港美食，而且香港有四季，例如泰國天氣炎熱時可來港避暑，他們不會去新加坡」。

東南亞保險需求增 虛銀建築業潛力大

另外，馬時亨指香港保險市場的規模已等於東南亞多個國家總和，因當地人均收入較低，但近年東南亞國家的GDP增長加快，中產階級崛起帶動保險需求，「內地為什麼保險市場這麼蓬勃呢？都是與中產崛起有關。愈來愈多中產時，他們就會顧及家人、個人健康，所以保險市場在『一帶一路』的國家潛力很大，我看到它們簡直是香港幾十年前的翻版」。

他續稱，另一催化劑是當地互聯網愈趨普及，手機滲透率遠高於保險滲透率，有助集團人員銷售產品，「我們估計滲透率大約5%，將來潛力非常大，不用說到50%，即使升至20%也是幾倍」。他又認為本港很多行業在當地均有前景，例如虛擬銀行、酒店、建築師等服務業。富衛目前在東盟十國中的7國已展開業務。

籲港商了解伊斯蘭習俗

被問到港商前往中東、東南亞市場開拓商機要注意什麼，馬時亨笑言「去之前當然要做足功課，例如到伊斯蘭國家要知道別人的習俗」。他舉例中東人周五不工作，「但你去到就不要預周六、周日有假放」。另外，中東人時間觀念沒香港強，「跟他們開會，預時間要鬆動一點」。