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港聞

港聞二

財赤爭論 認同人口老化結構問題 政府開支增稅收減

【明報專訊】前任及現任財政司長最近就本港是否進入結構財赤隔空爭論，曾任財庫局長的馬時亨強調自己多年來「不在其位，不謀其政」，但認為香港人口老化確是結構問題，而且必定影響政府財政，「人口老化可能會令醫療支出飈升。香港又奉行薪俸稅，如果薪俸稅愈來愈少，『鯊魚口』就會變大，如何補上該缺口才是問題」。據政府統計處推算，香港2046年65歲及以上佔總人口比例將增至近四成（見圖）。

政府早於2000/01年度，即超過20年前成立研究擴闊稅基的諮詢委員會，結論包括開徵商品及服務稅（GST，簡稱銷售稅），惟最終未能成事。馬時亨說他歡迎開徵銷售稅，但這需要財政司長有很大的政治決心。

現稅種隨經濟起伏 徵銷售稅需決心

馬任內力推 寬免措施可釋疑慮

馬時亨億述自己2006年到18區游說開徵銷售稅時遇到很大阻力，旅遊業持份者很擔心影響香港作為購物天堂的吸引力，尤其零售界。低下階層也反對，因意味他們將交更多稅款，感到不公道，「但其實有很多寬免的措施可以解決這個問題」。他又指時至今日，銷售稅退稅愈趨方便，以日本為例，「你去百貨公司買東西，就可在那裏拿回稅錢，還有很多科技可以幫到你，不用說一定太複雜，現在整個制度開始簡單化」。他續稱，「這麼多年了可以告訴你，那些財爺都是很怕推出這稅項」。

新加坡亦設有銷售稅，現行稅率9%，馬時亨稱，「它可以加GST減其他的稅來與香港競爭，而香港則沒有這個彈性」。他指出，香港最主要的稅種只有4個：企業利得稅、薪俸稅、博彩稅和印花稅，全都容易受經濟環境影響。馬時亨稱任內極力推銷售稅，雖失敗告終，但長遠仍要考慮。

讚梁錦松自由行CEPA扭財赤

政府下年度舉債1200億元應對財赤，前財政司長曾俊華指「香港將要借貸度日」令人憂慮。馬時亨說，中國人有句說話「有借有還上等人也」，最終能否還債就視乎政府經濟措施成效。他舉例，「2003年梁錦松提出自由行和CEPA（內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排），這兩招都令經濟做得非常好，當時很多人來港，逐漸解決財赤問題；當年預計財赤600億元，而那時儲備只有2000多億元」。他續稱，唐英年與曾俊華時代分兩步撤紅酒稅，「 令香港成為今天的紅酒之都，取代了倫敦」。同期，唐英年建議取消遺產稅及馬時亨提出海外稅款豁免，令香港財富管理業務快速增加。他又補充，政府不是不可以舉債，最重要是不影響債權人的信心和政府的信用評級。

馬留意到，財政司長陳茂波對本港經濟前景樂觀，「我希望他是對的，也希望他的政策可以令香港的經濟做得更好。如果他做到有借有還，相信財爺一定會在我們香港歷史上流芳百世」。

相關字詞﹕發債 陳茂波 結構性財赤 人口老化 銷售稅 香港怎麼辦 馬時亨 香港怎麼辦系列

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