馬時亨倡民間闡釋23條 挽歐美客 稱外商關注法制網絡自由 金融四支柱仍穩健

明報記者 高志堅、黃志偉

馬時亨在2002至2008年先後出任港府財經事務及庫務局長、商務及經濟發展局長。談到香港多年倚賴金融行業，馬時亨說五大支柱業務中，過去幾年債市、銀行業、保險業及資產管理這四支柱仍有長足發展，只是股市跑輸。「歐美資金真的有些撤出市場，但這只是（跌市）其中一個原因，最主要還是我們的市場與內地息息相關。內房股問題、地方債問題，對消費等有影響，內地小小傷風，我們便會大傷風。」

指股市跌主因內地 非歐美撤資

另外，他說大環境是利率高企，好像地產企業以往一兩厘已能吸引融資，現在要6至8厘，甚至有些要10多厘。但他認為內地經濟始終會有轉機，內房亦會見到曙光，壞消息都已消化了。他同意股市是要捱的，不會很快就大升，「市場就是這樣，當到一個點，投資者覺得真是抵買，就會進來。當有投資者入市，他覺得有個轉彎位了，就可以升得好快」。

被問到香港可以如何吸引歐美資金重新進場，馬說香港要積極向在港的外商、領事解說，亦要更主動地走出去。「美國對我們的態度確不是那麼友善，但我覺得還是要做點工夫，告訴他們的商界、他們的人民，香港不是像有些外國政客和傳媒講得那麼黑、那麼灰的……政府現在有很多掣肘，我覺得應該組織一些民間的人，跟外國有生意聯繫的、很熟悉歐美的生意人，甚至政客，游說他們。」

美或撤港經貿辦 倡貿發局帶頭解說

目前在港大經管學院擔任名譽教授的馬時亨，跟學院副院長（對外事務）鄧希煒上周一在《信報》刊登文章〈香港玩完？〉，回應摩根士丹利前亞洲區主席羅奇上月在英國《金融時報》撰文指「香港已玩完」。「我們一定要以理服人，而不是口號式地說香港不會玩完的，說香港這麼多次都沒有玩完過。這樣口號地反駁是沒用的，而是用理據去講。」

他指民間向外解說很重要，「特別是今年，美國想取消我們的經貿辦事處，若美國總統下此命令，我們就很麻煩，要撤出美國了」。他認同貿發局等可以組團，率領商界去做此事。他指特別是23條完成立法之後，香港民間力量要向西方解釋23條不是洪水猛獸，因為西方對23條未必完全清楚。

馬時亨等在〈香港玩完？〉列出本港七大優勢，包括開放的互聯網。上周三當港府公布23條諮詢總結時，彭博社早上發布兩條新聞標題，指港府將會禁用Telegram、Signal兩個社交平台，立即引起政界熱烈討論。律政司長林定國立即澄清政府絕沒此意。馬時亨上周四接受訪問時說：「昨天（上周三）發生的事正反映開放的互聯網、資訊流通真的很重要。」他相信政府亦完全明白。

稱海外法官可穩營商信心

另外，文章亦談到海外法官對香港重要，馬認為「做生意的人對普通法制度一向很支持，所以法制對香港作為國際金融中心和商業中心是非常重要」。他指出，幾年前兩名終審法院外籍非常任法官辭職，看來都是政治原因，但仍有10名海外法官出任非常任法官，「如果說他們所有人都辭職，我就會有些擔心，但我看不到這情况」。

建議仿瑞士 發展高增值產業

他又說自己接受訪問時也常提及，香港可仿效瑞士，瑞士除了發展銀行業，還有很多食品公司及高科技公司，例如雀巢公司；香港要發展高增值行業，他希望2030年可朝這方向發展。