灣區熱搜：操刀新舖設計 建築師子：接手家業會被看不起

涼茶應時髦包裝 如咖啡店

何佩倫說，母親的經營理念更傾向將涼茶當作「藥」，這需要深厚背景知識支撐，「非遺傳承人」的身分又帶有某種「祖傳秘方」的神秘，「顧客不用知道成分是什麼，嘗嘗就好，喝完就走」。他透露，太清有意進駐深圳西麗大學城的商業街，母親放手讓他和胞姊設計新店。他理想中的涼茶店是像咖啡店一樣，店員和顧客有更多交流，年輕人也可在店內坐下會友、聊天。他認為要將「飲涼茶」做得很時髦，這更能帶人進入產品背後的文化價值，「不是病了才去喝，相對輕負擔一點」。

何佩倫2018年畢業後曾到上海工作3年，2021年底返港。他稱港大建築系不少教授都在內地開工作室做項目，因香港「市場上項目飽和、體系也很固定，即使是國際招標，很多也是內部邀請的，小工作室根本沒機會，很難發展起來。在這方面，深圳反而更公平」。2022年，香港南頭同鄉會邀請他到當地創業，並為他介紹生意，他於是設立工作室。

指港體系固定 深圳發展更公平

「一個建築師通常到四五十歲才是『成熟』階段，香港很多都是35歲才有自己工作室，但我不想等，我想快一點。」何佩倫自稱開業首年「不挑項目」，有單就接，只為積累經驗，做了十來廿個項目。「在香港，一年做兩三個項目已經不錯，但我這樣可以快速上手，所有環節從頭到尾我都會跟，逼自己快速適應。」

他接的項目包括咖啡店、麵包店、酒吧設計，以及策劃小型展覽，何佩倫說，能請他這種年輕設計師的人，本身就很有膽識、容許犯錯，想要打破固有印象，「我們肯定不會給出很常規、很完美、很老成的設計」。在南頭古城設工作室令他貼近市場，「萬科經常搞一些快閃性質的商舖，這給我很好的市場觸覺，知道現在流行什麽，也有機會認識品牌主理人或是合作伙伴」。

何又稱，現時自己只得大學學位，未來希望繼續進修，也會考慮「殺過香港」，「以我們現在能給的服務和價格，在香港很有優勢。例如將裝修材料模塊化、在深圳組裝好再運到香港，成本會非常低」。