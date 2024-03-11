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港聞二

灣區熱搜：商場店「講錢」 氛圍遠遜街舖

【明報專訊】從「太清」第一間店開始，創始人賴逸珊就注重選擇顧客社群，包括香港人、廣府人、潮州人聚集的街區，她也曾到大商場開分店，但「不喜歡那種氛圍」。

昔父母會託兒暫存餸菜

「香港人的涼茶舖和甜品店，本來就很貼近生活，要的是街坊鄰里的感覺。」賴逸珊說，街舖像是「屬於大家」，「以前有些父母，幫子女買個儲值卡，每天放了學就到涼茶舖坐，有個姐姐（店員）看着他做功課」。她說，小朋友最喜歡店內的雙皮奶、竹蔗茅根水，或是腸仔、魚蛋等小食，「這些父母都很放心將子女『託管』在我這裏。還有些街坊買完餸，說『放喺你度先，一陣返嚟拿』，都沒問題」。但在商場開舖，賴形容為「你嚟食嘢，我嚟賣嘢，單純搵錢」，雖然可能也有人流，但與顧客有距離感。加上商場經營方通常是強勢大集團，「總是加租，後來我就撤走了」。

至於南頭古城，賴逸珊認為是「文化街區」，雖然不是傳統意義上的社區，但是「深圳名片」之一，也代表一種新的生活方式，「讓人知道深圳不止是搵快錢，還有可以靜下心來的地方」。發展商萬科曾對她承諾，只要入駐將有「保護」政策，即不會再引入其他涼茶舖，故即使南頭古城有很多咖啡店、茶飲店，「太清涼茶」卻是獨門生意。

「相信中英街那邊會好」

今年1月26日，深圳沙頭角邊境特區管理區內的主要道路橋頭街在更新後重開，該處同樣由萬科負責改造，賴逸珊應其邀請，到當地開立「太清甜品老舖」。現時港人進入沙頭角深圳一側禁區需要特別申請，賴亦稱「我要入去都相當麻煩」，但現時深圳有意圍繞中英街打造沙頭角深港消費合作區，香港亦大力推動沙頭角禁區開放，「我相信以後中英街那邊會好」。

相關字詞﹕涼茶 大灣區

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