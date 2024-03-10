負擔比率跌至67% 何永賢：需鞏固對樓市信心

何永賢表示，「置業負擔比率」根據機制計算，假設家庭借七成按揭，還款期是20年，何指假設未必能套入每個真實情况，因每個家庭按揭成數和還款年期都不同，但估算可以顯示一個趨勢，可見以往持續處於一個較高的位置，即七成多的水平，但比率已從上年第三季72%，下跌5個百分點至預算案前的67%（截至上年第四季）。因此認為需要鞏固市民對於樓市和房屋供應的信心，以及確保樓市處於穩定健康的狀態。

指公屋輪候反彈與「精進」停工有關有信心2026年度回落至4.5年

另外，房委會上周公布截至去年12月底一般申請者平均輪候上升0.2年至5.8年，長者一人申請者平均亦需輪候4年才可「上樓」。何永賢解釋，今季供應共5800個公屋單位，較上季多三分一，但當中逾5000個、即九成屬收回的市區單位，由於輪候市區單位的隊伍平均長達6至7年，令整體輪候時間增加。何稱，輪候時間反彈部分與「精進建築」停工有關，料整體輪候時間會維持幾季，直至隨簡約公屋落成才回落。她又強調6年封頂目標不變，有信心公屋綜合輪候時間會在2026/27年度回落至4.5年。

未來過渡房屋方面，何永賢表示對市區單位數目難以有太多期待，始終新界土地供應量較多；她又指位於油塘的「光廈」，是首個由工廈改建過渡性房屋項目，位置方便，預計明年初展開工程。