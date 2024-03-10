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港聞

港聞二

失眠按揉內關太衝兩穴 助寧神疏肝理氣

【明報專訊】研究團隊成員之一、本身註冊中醫師的中大中醫學院博士研究生何輝輝表示，中醫針對腸易激綜合症有臨牀診療指南，平日會根據病人主要症狀，診斷為泄瀉、便秘和腹痛等，提供不同治療方法如針灸和中藥。她引述過往研究數據指患者接受針灸、針刺或電針治療後可有效緩解整體症狀的機率，包括腹痛、腹脹、大便次數和性質等，分別是服用西藥的1.29、1.25和1.21倍。

何輝輝表示，中醫一直重視「治未病」，中醫臨牀診療指南本身已提及今次研究所指的5項健康生活行為，今次研究則提供實證支持這些日常建議。不少中醫古文獻對這些健康生活行為早有見解，以適量飲酒為例，她說少量飲酒有利氣血運行，增強精神；做運動方面，久卧會傷氣，長久靜坐則會損傷肌肉。

睡眠方面，何輝輝說當人睡眠時，血會歸儲藏於肝，肝得血而能滋養雙眼。她說，晚上11時至凌晨1時屬膽經時辰，凌晨1至3時屬肝經時辰，肝膽關係緊密，提醒市民晚上11時前睡覺，對肝膽最好。常說「肝鬱脾虛」，她以五行理論解釋，指肝屬木，脾屬土，若肝不健康，「就會剋住土」。

腹痛腹脹按足三里太白兩穴

至於其他緩紓症狀方法，何輝輝建議病人腹痛或腹脹時按揉腿部的足三里或太白穴位，具調理脾胃作用。不少港人睡得差，倘失眠或精神緊張，可按揉位於手腕的內關穴和位於腳部的太衝穴，具寧心安神、疏肝理氣之效。她建議每日穴位按摩3至4次，每次10至15分鐘。

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