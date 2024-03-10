「找不到合適拷貝」 國際電影節撤播《去年煙花特別多》

九七三部曲 穿插政權移交駐軍入城片段

1998年上映的《去》與《香港製造》及《細路祥》合稱「九七三部曲」，電影以1997年政權移交及華裔英兵故事為背景，並穿插政權移交及解放軍入城等真實片段。問到是否因電影含有上述內容而被取消放映，陳果稱今時不同往日，「現在什麼事情都可以發生，你問我，我也是『搲晒頭』」。他說近日才收到電影節通知，「好像是說沒有菲林拷貝」。對於《去》未能上映，他說：「可惜的，你就買DVD，看看還有沒有DVD，VCD不知道還有沒有出。要看的人，都看過了。」至於會否擔心影響未來創作空間，他感慨「你不碰就什麼事都沒有，沒事的，這個世界變則通」。

不知有否其他原因 陳果：現在什麼都可發生

根據HKIFF於上月2日公布焦點影人為陳果的網頁，當時《去》為其回顧作品之一，而現時節目及訂票手冊中沒有《去》，而新增的《墮胎師》則於下月8日在香港藝術中心古天樂電影院放映。

資深電影人田啟文說不會這麼快將取消放映歸咎於政治，但對HKIFF稱找不到合適拷貝感奇怪。他說不排除部分舊電影沒有數碼化，若沿用菲林，「除了電影資料博物館有個菲林機放，其他戲院或者公開的地方，一般就沒有這些機了」，但如果電影已在香港藝術中心播放過，相信「那就已經做數碼化了」。他補充，不少舊電影已從菲林轉為數碼，「當存檔也好，再重新發行或再賣給一些周邊的電視台，或者還有些許價值」。

田啟文感奇怪 「曾在藝術中心播應已數碼化」

節目及訂票手冊顯示，今屆香港國際電影節獲不少政府部門或機構資助，包括創意香港、政府文體旅計劃、藝發局，而旅發局、香港品牌亦為支持機構。

此外，香港文學生活館原定前日（8 日）為「灰白質留言：文學×藝術」展覽舉辦開幕禮，惟舉行前夕突然宣布取消，未提及原因。食環署昨回覆本報稱，於3月7日接獲投訴，指懷疑有人在查詢所指的處所內涉嫌未領有所需牌照而經營或使用公眾娛樂場所，署方同日到場了解，並提醒有關負責人必須遵守《公眾娛樂場所條例》規定。